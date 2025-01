En los últimos días se hizo viral el momento en el que una patrullera golpeó con un bolillo a un joven en la localidad de Suba (Bogotá). El hecho se dio en medio de lo que habría sido una requisa y, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, ocurrió en octubre de 2024.

En un nuevo video que surgió se ve nuevamente al joven grabando el procedimiento policial cuando la patrullera, con sus compañeros, les solicitaron al grupo que iba con la víctima verificar los datos de los elementos que llevaban, incluidos los datos IMEI del celular con el que registró el hecho.

(Vea también: “Tómelas con su madre”: patrullera le dio bolillazo a joven que la grabó en Bogotá)

“La patrullera de esta moto me acaba de dar severo ‘juetazo’ en la cara sin yo haber hecho nada, tengo las pruebas del hecho”, se escucha en el video mientras el joven mostraba las placas de la moto en la que se movilizaba la uniformada. “Yo no me voy a ir, mi agente, tranquilo”, citó Blu Radio.