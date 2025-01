En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa a una patrullera de la Policía de Bogotá reaccionando de manera violenta y grosera en el momento en que un joven decide grabarla.

“Mire hacia allá… A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo. A mí no me esté tomando fotografías ni videos. Vaya y tómelas con su madre, conmigo no; hágame el favor y muéstreme el documento de identificación”, se le escucha decir a la patrullera en el video.

Frente a esta situación, en la noche de este miércoles primero de enero, la institución emitió un comunicado de prensa rechazando la situación y aclaró la fecha en la que se habría presentado el presunto abuso de autoridad, luego de que el Alcalde Carlos Fernando Galán pidiera acciones sobre lo ocurrido.

“Se ordenó abrir una investigación disciplinaria contra la uniformada para esclarecer los hechos que se presentaron en la localidad de Suba. Rechazamos esta clase de comportamientos y el uso desmedido de la fuerza. Asimismo, seremos contundentes”, indicó la Policía de Bogotá.

Joven es golpeado con un bolillo por una policía, aparentemente del CAI Rincón, Bogotá, luego de que ella se molestara porque él comenzó a grabar, aunque no fue grosero. Un presunto caso de abuso de autoridad habría ocurrido en Bogotá tras la agresión de una patrullera a un… pic.twitter.com/YowQ8Qvwwz — Luis Beltran (@luisbeltrannoti) January 2, 2025

¿Cuándo se presentó el presunto abuso de autoridad por parte de patrullera?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la situación divulgada en redes sociales no se dio en los últimos días.

“Estos hechos se habrían presentado en el mes de octubre del año 2024, pero hasta ahora la Policía Metropolitana de Bogotá conoce el caso”, se lee en la misiva.