Ya ha pasado casi una semana en que hallaron el cuerpo de Carlos David Ruiz Molina, un joven de 25 años que murió en Corferias tras asistir al evento Baum Festival realizado los días 24 y 25 de mayo.

Son varias preguntas que requieren respuestas contundentes para dar una razón a lo sucedido; más que toda la familia, que por ahora espera el pronunciamiento de las autoridades para esclarecer las causas de la muerte.

En una entrevista con Noticias Caracol, Álvaro Ruiz Castro, padre de Carlos David, contó que él no sabía que su hijo asistió a un evento de música electrónica.

“Normalmente hablaba con él y la última conversación fue el jueves en la noche, el viernes no hablamos. Yo lo llamé y no me contestó y pensé que era simplemente cansancio y seguía acostado, no le presté atención”, dijo el padre.

Incluso aseguró que cuando llamó al celular del joven al otro día, le contestó un amigo que asistió al evento con Carlos y él mismo le contó a don Álvaro que lo estuvieron buscando por todo Corferias.

“Me contestó un amigo, le pregunté que por qué me contestaba él y me dijo que era porque Carlos andaba con ellos y se había extraviado en la madrugada”, explicó al medio de comunicación.

Además, argumentó que su hijo “era un muchacho muy sano”, explicando que nunca lo vio bajo los efectos de sustancias o en niveles extremos de consumo de alcohol.

“Él era entre esas cosas muy amiguero, una persona fácil de hacer amistades y tenía una gran cantidad de conocidos que a veces llamaba amigos y eso fue lo que le abrió las puertas en todas partes. Disfrutaba de las fiestas como cualquier otro muchacho”, puntualizó.

A parte de la entrevista que se le hizo al papá de Carlos, también se pronunciaron otros miembros de la familia, donde aseguraron que en el evento debieron haber tenido mayor seguridad.

“La mayoría de la familia tiene una inquietud y una preocupación enorme de saber que nuestro familiar falleció el sábado, a las horas de la madrugada, y la empresa organizadora del evento continuó realizando el concierto. O sea, cómo se explica que el personal de logística, el personal de aseo, el personal de seguridad no haya descubierto el cadáver”, dijo un familiar.

Esto responde a otra manifestación de un empleado del evento, quien aseguró que sus compañeros de Corferias sabían desde la mañana del 25 de mayo que había un muerto, pero que les pidieron no decir nada para no arruinar el concierto de ese día que era el más concurrido.