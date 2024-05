A la terrible muerte de Carlos David Ruiz en el evento de música electrónica que se llevó a cabo en Corferias, se sumó el polémico comentario que hizo Camilo Pardo, en la mañana de este 27 de mayo y que indignó a muchos en redes sociales.

“El muchacho del Baum es el verdadero aguafiestas”, fue la publicación que hizo el comediante en su perfil de X (antes Twitter) y que despertó el rechazo de muchos internautas.

El muchacho del Baum es el verdadero aguafiestas. — Camilo Pardo Mago (@CamiloPMagia) May 27, 2024

Sin embargo, el chiste le valió una amenaza: “Ojalá no me lo encuentre en la calle, porque aún sin conocer a ese pelado o a su familia, hasta a mí me dan ganas de volverlo mierda si lo veo”, afirmó un usuario con el avatar de ‘Dickson’.

Ojalá no me lo encuentre en la calle, por que aun sin conocer a ese pelado o a su familia hasta a mi me dan ganas de volverlo mierda si lo veo, hijueputa. — DICKSON (@gamba_dickson) May 27, 2024

La mención en contra de Pardo también causó una ola de críticas entre los internautas, pues consideran que, aunque fue desconsiderado con la familia del fallecido, no es merecedor de una intimidación que pudiera atentar contra su integridad.

Por su parte, el artista tomó el mensaje amenazante en tono de burla: “Que no les guste un chiste está bien, que no les parezca chistoso está bien, que yo no les caiga bien, está bien. Pero esto no está bien, quién se apellida Dickson?”, escribió en su cuenta.

Que no les.giste un chiste está bien, que no les parezca chistoso está bien, que yo no les caiga bien está bien.

Pero esto no está bien, quien se apellida Dickson??? https://t.co/PvMJlEhbTf — Camilo Pardo Mago (@CamiloPMagia) May 27, 2024

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando las circunstancias del suceso.

