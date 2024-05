Por: Caracol TV

En diálogo con Noticias Caracol Ahora, Álvaro Ruiz, papá de Carlos David Ruiz, habló de cómo se enteró de la desaparición de su hijo y sobre la muerte del joven, al que hallaron en Corferias, a donde había ido para asistir al Baum Festival.

Según don Álvaro, “normalmente hablaba con él y la última conversación fue el jueves en la noche, el viernes no hablamos. Yo lo llamé y no me contestó y pensé que era simplemente cansancio y seguía acostado, no le presté atención”.

Sin embargo, para saber de su hijo, lo volvió a llamar días después: “El sábado lo llamé al mediodía y me contestó un amigo y le pregunté que por qué me contestaba él y me dijo que Carlos andaba con él y se había extraviado en la madrugada y lo andaban buscando”.

Detalló que, en la charla con el amigo de Carlos David Ruiz, este le dijo “que ellos iban saliendo, que recibieron una llamada, que se puso a responder la llamada de otro amigo, que creo que se iban a encontrar para irse a su casa juntos, y en ese momento iba saliendo la multitud de Corferias y ahí se les extravió”.

Don Álvaro sostuvo que los amigos con los que Carlos David Ruiz fue al Baum Festival “se activaron, fueron a Corferias a seguir haciendo la vuelta a sus alrededores, hospitales, clínicas, y como tenían fotos de él pudieron hacer carteles y pegar esos carteles, ellos se movieron”.

Incluso “fueron a Medicinal Legal, registraron la desaparición, dieron los datos que había que dar y ahí tomé la decisión de venirme para Bogotá; llegué alrededor de la una de la mañana (del domingo)”, describió.

El papá de Carlos David Ruiz no cree que su hijo se haya quitado la vida.

“Él no tenía motivos para tener pretextos para quitarse la vida. No ha dejado ningún mensaje, no habló con nadie ni le dijo a nadie ‘estoy pensando esto’”, expresó.

Subrayó que “no tenía motivos, trabajaba, estaba feliz con su trabajo, estaba feliz con lo que hacía, una persona deportista, practicaba el fútbol, ciclismo, básquet, problemas sentimentales tampoco tenía”.

“No hay explicación lógica de lo que sucedió”, insistió, y agregó: “Puedo decir que era un muchacho sano”

Don Álvaro tiene dos hijos, el mayor vive en Valledupar y Carlos David Ruiz se había graduado como administrador de empresas en diciembre de 2023.

Dijo que el joven de 25 años provenía de “una familia católica, que le hemos inculcado buenos aspectos morales. Puedo decir que era un muchacho sano”.

Sus compañeros de trabajo “nunca vieron en él una actitud diferente a la de un gran muchacho, un gran colaborador”, y tenía planeado “hacer una especialización de seguros, seguir estudiando, seguir perfeccionando su inglés, con aspiraciones de crecer laboralmente”, relató don Álvaro.

Por último, no quiso hablar a fondo sobre las causas de la muerte de Carlos David Ruiz: “No quiero pronunciarme hasta que no sepa en detalle, con rigurosidad técnica de la Fiscalía”.