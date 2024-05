En la tarde del domingo 26 de mayo fue encontrado el cuerpo de un joven de 25 años en Corferias, Bogotá. Fue identificado como Carlos David Ruiz Molina y había sido visto por última vez en la madrugada del día anterior, luego de asistir al Baum Festival en el recinto ferial.

(Lea también: Publican foto y detalles de lo último que se supo del joven hallado muerto en Corferias)

Ruiz Molina había asistido al Baum, catalogado como la fiesta electrónica más grande del país, en la noche del viernes 24. La última vez que sus amigos lo vieron fue en la madrugada del sábado, sobre las 3:00 a. m., saliendo del evento, pero, al parecer, se perdió entre el tumulto.

El domingo se informó que el joven fue hallado muerto en un tanque de agua en la puerta 13 del centro de exposiciones. Las circunstancias de su muerte están todavía por esclarecerse. Sin embargo, videos comprobarían que el joven se lanzó al tanque voluntariamente.

Amigo de joven que murió en Corferias señala a logística del Baum Festival

Una de las versiones apunta a que el joven se alejó de sus amigos y deambuló durante varios minutos en la zona. Luego, ingresó de nuevo a Corferias y caminó hasta la parte trasera del pabellón donde se desarrolló el Baum y escaló un andamio que estaba instalado detrás del escenario, indicó El Tiempo.

Ruiz Molina, al parecer, llegó hasta la parte media y se lanzó. No obstante, no cayó dentro del tanque de agua. Segundos después, según los videos de las cámaras de seguridad, volvió a intentarlo, se persignó y se lanzó al tanque donde horas después fue hallado muerto.

Uno de sus amigos habló con el rotativo y afirmó que intentaron avisar al personal de logística sobre la desaparición del joven, pero que nadie los ayudó. De hecho, comentó que se comunicaron con los organizadores del evento para que les colaboraran publicando en redes la foto del joven, pero no recibieron una respuesta positiva, presuntamente, porque no se quería divulgar el hecho para no afectar el desarrollo de la segunda fecha del festival.

“La actitud de la logística fue extraña porque si hay alguien que está perdido en esta clase de eventos lo más normal es que dejen entrar a los amigos para poder buscar, para poder tener más ayuda, pero la reacción de Páramo y de los de Corferias fue decirnos que no podíamos entrar”, dijo el periódico uno de los amigos del fallecido.

Lee También

Aunado a ello, el joven hizo énfasis en que el Baum es un festival cargado de “excesos” y “poca atención médica”, por lo que inicialmente creyeron que Ruiz Molina se había marchado del lugar sin dar aviso por el presunto consumo de drogas.

“El Baum festival es un evento de muchos excesos, de droga, de mucha gente, de poco oxígeno y poca atención médica […]. Cuando yo escuché que se había desaparecido pensé que era algo normal porque dije se pudo haber pasado en alguna droga y se fue a la casa, o se malviajó porque ya ha pasado que alguien del parche de desaparece y luego lo buscamos y estaba en la casa o en alguna otra fiesta”, dijo uno de sus amigos más cercanos.

El posible consumo de drogas de parte del fallecido solo se podrá constatar una vez salgan a la luz los resultados de la autopsia del Instituto de Medicina Legal, en el que se podrá determinar si en su cuerpo había rastro de drogas o alcohol.