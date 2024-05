Por ahora son pocos los detalles que se conocen de la muerte del joven de 25 años, quien fue hallado sin vida este domingo 26 de mayo en las instalaciones de Corferias, a donde había asistido en la noche del viernes a un festival de música electrónica.

El Baum Festival, organizador del evento, se pronunció en las últimas horas y señaló que, de acuerdo con las primeras informaciones, “no se trata de un caso de violencia física y no se sospecha la ocurrencia de ningún tipo de delito”. En su pronunciamiento les enviaron un mensaje de condolencia a la familia y amigos del joven.

Acá, el comunicado del Baum Festival:

Sin embargo, una amiga de Carlos David Ruiz Molina —que fue encontrado dentro de un tanque de agua de Corferias— respondió la publicación del Baum y los señaló de no colaborar a tiempo para encontrar a su conocido.

¿Qué hizo el Baum Festival, según amiga del joven hallado muerto?

Por medio de un hilo publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la joven identificada en su perfil como María P aseguró que la organización no quiso ayudar a buscar a su amigo cuando lo reportaron como desaparecido.

“Necesitábamos de su ayuda en la madrugada del sábado y no quisieron ayudar. ¡Sacaron a nuestros amigos de allá evitando que lo siguieran buscando! Dijeron que había salido de allá, que no había quedado nadie, cuando no habían hecho nada para buscarlo”, indicó la joven.

No es hora de pronunciarse, necesitábamos de su ayuda en la madrugada del sábado y no quisieron ayudar, sacaron a nuestros amigos de allá evitando que lo siguieran buscando!! Decir que había salido de allá, que no había quedado nadie cuando no habían hecho nada para buscarlo. https://t.co/hqcbYLf1Lt — María p (@beequeaaath) May 27, 2024

En su publicación, María P señaló que desde la organización se les dijo que habían revisado las instalaciones y no habían encontrado a nadie. No obstante, también aseguró que el sábado se les pidió colaboración para publicar lo de su desaparición, pero tampoco recibieron ayuda.

“Se activaron las rutas de búsqueda al recibir esa respuesta. Se notificó en redes sociales, Fiscalía, Gaula. Buscamos en hospitales distritales, calles, posibles sitios que podía estar, UPJ, medicina legal y en todas esas horas que desesperadamente buscamos a Carlos el Baum no se pronunció porque no les convenía”, agregó la amiga del fallecido.

La joven aseguró que, al quedar un día de festival (el sábado en la noche también se celebró), a la organización no le convenía dar a conocer lo sucedido. Fue así como solo hasta el domingo, día en el que comenzó el desmonte del escenario, hallaron el cadáver de Carlos David.

“Miles de personas estuvieron de fiesta con un cadáver ahí. ¿Por qué? Porque no quisieron ser parte de la búsqueda, quisieron decir que había salido del evento cuando no había pruebas, no sé de dónde sacaron esa información. ¡Negligentes, Baum Festival, indolentes!”, concluyó la mujer, lamentando lo ocurrido con su amigo.

