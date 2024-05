Bogotá todavía no sale del asombro por la extraña muerte de Carlos David Ruiz, el joven hallado sin vida en las instalaciones de Corferias el pasado domingo 26 de mayo en un tanque de agua y durante el desarrollo del Baum Festival, reconocido evento de música electrónica en la ciudad.

Ahora, el padre de la víctima, el señor Álvaro Ruiz, habló con Citytv sobre su hijo menor y relató lo duro que han sido estos días, pues contó que lo llamaron para que él fuera el que identificara su cadáver.

“Esto es lo más duro que he recibido en mi vida. Lo más duro que he tenido en mi vida fue tener que haber ido a hacer ese reconocimiento, todavía no lo paso”, señaló.

La familia hizo una misa a puerta cerrada para despedir a Carlos David Ruiz y su cuerpo será trasladado a Valledupar, donde se le dará cristiana sepultura en su tierra natal.

Precisamente, el padre contó en el citado medio más detalles de la vida de su hijo y de cómo era la relación que ambos tenían: “Él era un muchacho deportista que combinaba el fútbol con el ciclismo. Con sus amigos jugaban básquet y eso lo practicaban en algunos días de la semana. Mientras yo no estaba, él me llamaba mañana y tarde, eso era casi que una religión. Él tenía esa disciplina”.

Qué se sabe de la muerte del joven en Corferias

Lo que se sabe de su muerte aún es un misterio, pero han aparecido videos donde presuntamente aparece Ruiz subiéndose a uno de los andamios de las tarimas instaladas en el evento y lanzándose a uno de los tanques que sostienen estas estructuras, el cual tenía agua, pero todavía es materia de investigación por parte de las autoridades.