Aunque hasta el momento es poco lo que se ha confirmado, cada vez aparecen más testimonios que explican las posibles circunstancias en las que pudo morir Carlos David Ruiz, el joven de 25 años que fue hallado en una zona con tanques de agua este domingo 26 de mayo.

La muerte ha despertado todo tipo de interrogantes, pues, aunque se afirme que, supuestamente, las cámaras de seguridad documentaron el momento en el que Ruiz se tiró a uno de los tanques, son más las incongruencias que las certezas entre las diversas versiones y las grabaciones de las que se hablan no se ha revelado.

Además, pese a que el grupo organizador del evento afirmó que el cuerpo del joven se encontró en la tarde del domingo, varias personas tienen la sospecha de que, al parecer, Ruiz habría sido hallado hacía un buen tiempo atrás pero que, por la continuidad del evento, se prefirió callar.

Así lo confirmó a Noticias Caracol un empleado de Corferias con identidad protegida, quien dice que, supuestamente, desde el sábado en la mañana corría el rumor de que un visitante había fallecido en la zona, pero que se optó por ocultar la información mientras terminaba el evento.

“Me llamaron y me dijeron que había un muerto en Corferias. Me dijeron ‘M…. hubo un muerto anoche en Corferias pero que no quieren que ni lo sepa Fiscalía ni que lo sepa periodismo para no tirarse nada”, dijo el supuesto operario.