En la tarde del pasado domingo 26 de mayo fue encontrado el cuerpo de un joven de 25 años en Corferias, Bogotá. Fue identificado como Carlos David Ruiz Molina y había sido visto por última vez en la madrugada del día anterior, luego de asistir al Baum Festival, que tuvo lugar en el recinto ferial.

Ruiz Molina había asistido al Baum, catalogado como la fiesta electrónica más grande del país, en la noche del viernes 24. La última vez que sus amigos lo vieron fue en la madrugada del sábado, sobre las 3:00 a. m., saliendo del evento, pero, al parecer, se perdió entre el tumulto.

Lamentablemente, el joven fue hallado muerto en un tanque de agua en la puerta 13 del centro de exposiciones el domingo. Las circunstancias de su muerte están todavía por esclarecerse.

En el marco de las investigaciones tomó fuerza la hipótesis de que el joven se lanzó voluntariamente a uno de los tanques que permanecía en la parte trasera del pabellón.

Sin embargo, un empleado de Corferias le dijo a Noticias Caracol que, supuestamente, desde el sábado en la mañana corrió el rumor de que un visitante había fallecido en la zona, pero que se optó por ocultar la información mientras se llevaba a cabo la segunda fecha del Baum.

“Me llamaron y me dijeron que había un muerto en Corferias. Me dijeron ‘M…. hubo un muerto anoche en Corferias pero que no quieren que ni lo sepa Fiscalía ni que lo sepa periodismo para no tirarse nada”, dijo el supuesto operario.

Ahora, se conoció que la empresa encargada de la logística del Baum les ordenó a sus trabajadores “no revelar detalles” del caso de Ruiz Molina a los medios de comunicación.

En un chat denominado como “Equipo 911” se les pidió “ser los más prudentes y evitar cualquier tipo de comentario o divulgación de información”. Además, uno de los trabajadores le dijo al noticiero que la empresa debería ser investigada.

Estos comentarios se suman a las quejas de los amigos del fallecido, quienes afirmaron que intentaron avisar al personal de logística sobre la desaparición del joven, pero que nadie los ayudó.

De hecho, uno de los amigos de Ruiz Molina comentó que se comunicaron con los organizadores del evento para que les colaboraran publicando en redes la foto del joven, pero no recibieron una respuesta positiva, presuntamente, porque no se quería divulgar el hecho para no afectar el desarrollo de la segunda fecha del festival.