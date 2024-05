Por: EL PILON SA

El cuerpo del vallenato Carlos David Ruiz Molina llegó la tarde de este martes 28 de mayo al aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar. Ruiz Molina fue hallado sin vida cerca de las 4 p.m. del domingo 26 de mayo, dentro de un tanque de agua en las instalaciones de Corferias, en Bogotá.

El féretro fue recibido por los familiares de la víctima, quienes, en medio de su dolor, manifestaron que desconocen el estado del proceso de investigación, ya que la Fiscalía General de la Nación lleva el caso y aún no les ha informado.

(Vea también: “Imposible”: empleado de Corferias da pie a nueva teoría sobre muerte de joven en Baum)

“Hemos sentido la solidaridad del pueblo colombiano y la comunidad vallenata, de la familia, de los amigos. Carlos era una persona supremamente querida, supremamente afectuosa, un niño bueno”, expresó entre lágrimas Miriam Ruiz, tía del occiso.

Carlos David se encontraba disfrutando del evento Baum Festival en compañía de amigos y, presuntamente, al disponerse a salir del evento la madrugada del sábado, le entregó su celular a un amigo y se devolvió diciendo que ya regresaba. Desde ese momento, no se supo más de él.

Los acompañantes de la víctima han sido objeto de críticas, ya que, presuntamente, se desentendieron de la situación y dejaron a Carlos solo en alto estado de alicoramiento. Sin embargo, algunos de sus amigos aclararon que sí se comunicaron con los organizadores del evento e insistieron en la búsqueda de Carlos, pero no fueron escuchados.

Quién era Carlos David, el joven que murió en el Baum Festival, en Corferias

Carlos David Ruiz era un joven vallenato de 25 años, administrador de empresas de la Universidad Javeriana, donde se graduó en diciembre pasado. Trabajaba en una empresa aseguradora inglesa en Bogotá desde hace 15 meses. Planeaba realizar una especialización en Materias y Seguros y era deportista, apasionado por el fútbol, seguidor del Junior de Barranquilla, montaba bicicleta los fines de semana y jugaba básquet con sus amigos.

Vivió en Bogotá durante diez años, buscando nuevas oportunidades. Sus parientes lo recordarán como un profesional, líder, lleno de vida, alegre, humilde y un gran amigo, al que le faltaron muchos sueños por cumplir. Estaba próximo a cumplir 26 años el 5 de junio.

(Lea también: A comediante le salió caro chiste que hizo sobre muerte en el Baum y lo amenazaron)

Qué dice la familia de Carlos David sobre su muerte

Los parientes de Carlos David se encuentran sorprendidos y angustiados, pues no tienen claridad sobre lo sucedido y tampoco se explican cómo el personal de logística y demás trabajadores no encontraron el cadáver antes, considerando que había alto personal de seguridad. Exigen una explicación justa y equitativa.

Según el padre de Carlos, tenía una relación cercana con su hijo y se comunicaba constantemente con él. Sin embargo, el pasado viernes no habló con él y supo de su desaparición solo hasta el sábado 25 de mayo, cuando un amigo de su hijo le informó que tenía el teléfono de Carlos porque él estaba desaparecido desde la madrugada y lo estaban buscando. Inmediatamente, el padre viajó a Bogotá.

“Esto es lo más duro que he recibido en mi vida. Lo más duro que he tenido en mi vida fue tener que haber ido a hacer ese reconocimiento, todavía no lo paso”, anunció el padre de Carlos al identificar el cadáver.

Alberto Fredy González, tío y abogado de la familia, pidió a las autoridades competentes aclarar todas sus dudas. “Cómo la empresa no se pudo percatar de que había un fallecido y que estaba en las instalaciones. Vamos a esperar que las autoridades hagan su pronunciamiento para que la familia tome las decisiones que corresponda”, acotó.

(Vea también: Quiénes son los fundadores del Baum Festival, el evento masivo de música electrónica)

Empleado de Corferias dice que el cuerpo de Carlos David fue ocultado

De acuerdo con el medio Noticias Caracol, un trabajador de Corferias denunció que los encargados del evento sabían que el cuerpo de Carlos David estaba dentro del tanque de agua, pero prefirieron ocultar su hallazgo para no interrumpir o afectar la festividad de música electrónica que duró dos días.

“Me dijeron: ‘mk, hubo un muerto anoche en Corferias’. Yo les dije: ¿cómo?. Y me dijeron: sí, pero no quieren que ni lo sepa Fiscalía ni el periodismo para no tirarse nada, o sea, la organización del evento, porque faltaba lo más grande, que era el sábado por la noche que era el lleno total”, acotó el sujeto, quien prefirió ocultar su identidad por motivos de seguridad.

El testigo aseguró que es casi imposible que la víctima accediera a esa zona donde se ubican los tanques de agua, por lo cual denunció lo sucedido para que se aclare el caso que hoy tiene con dolor a una familia.

“Hay una familia que está llorando en este momento a un muchacho que por locura o no locura, droga o no droga, no merecía morir así”, acotó.

(Lea también: Historia de Carlos David Ruiz y relación con pintor al que Rafael Escalona dedicó canción)

Frente a esta posición, los parientes del vallenato mostraron su inconformidad con Corferias, por dar continuidad al festival cuando sucedió un acto tan delicado, al que calificaron como “horroroso”, teniendo en cuenta que presuntamente el interés económico “sobrepasó una vida humana”.

“Se acabaron los valores de este país. Nuestra gran inconformidad y pregunta es cómo se pudo celebrar el segundo concierto si los amigos y nosotros como familiares concurrimos hasta Corferias y hablamos con los organizadores del evento dándoles a conocer que Carlos David no salió del lugar y estaba desaparecido”, expresó el tío de Ruiz Molina manifestando que no tuvieron colaboración ni apoyo alguno de la empresa organizadora pese a la insistencia.

Cámaras de seguridad en Corferias el día de la muerte de Carlos David

De acuerdo con revista Semana, el Cuerpo Técnico del CTI de la Fiscalía General de la Nación tiene en su poder videos de cámaras de seguridad que demuestran que cerca de las 3:30 a. m. del sábado 25 de mayo cayó accidentalmente al tanque de agua y su cuerpo solo fue descubierto hasta que el nivel del líquido bajó y se logró ver el cadáver descubierto.

Cabe mencionar que, según lo manifestado por autoridades de Bogotá, en las labores de inspección técnica al cadáver se pudo conocer que el cuerpo no presentaba signos de violencia, sino que esta muerte al parecer habría sido por inmersión.

No obstante, la estatura de Carlos era de 1.75, y presuntamente los tanques de agua son de 1.20 de altura, con 100 centímetros de base y una capacidad de 1.000 litros de agua, lo cual genera dudas a muchas personas ya que también dichos filtros estaban cubiertos con rejas para precisamente impedir el paso.

“Tenemos entendido que los tanques siempre estaban sellados y que solo se abrían cuando iban a ser evacuados”, expuso un familiar del joven, resaltando que están a la espera de los resultados de Medicina Legal para conocer las causas exactas de su muerte porque, aunque ya se le realizó la necropsia aún no tienen los resultados.

También, dieron a conocer los parientes de la víctima que nadie más que ellos conocían la integridad de Carlos y aseguran que él no se lanzó al tanque de agua como lo han hecho ver algunos medios. “No hay causalidad para creer que él se suicidó”, afirman.

Dónde será la velación y el sepelio de Carlos David

Tras llegar su cuerpo a Valledupar, el féretro de Carlos es velado en la funeraria de la Catedral del Ecce Homo y este miércoles 29 de mayo a las 7 a.m. se realizará una misa en su nombre y posteriormente le darán cristiana sepultura.

En términos generales, la familia de Carlos David espera que las autoridades competentes aclaren sus dudas referentes al caso. No obstante, estudian si van a emprender acciones legales en contra de Corferias y Baum Festival por lo sucedido.

