En la noche del 22 de septiembre llovió en Bogotá y muchos pensaron que empezaría una época de lluvias que muchos anhelan, pero parece que esto no será así, pues los pronósticos del Ideam a apuntan a otro panorama.

Así lo dio a conocer Ghisliane Echeverry, directora del instituto, quien explicó cómo está la situación en Colombia.

“El fenómeno de La Niña tiene impactos sobre la región Pacífica, Caribe y Andina y seguimos esperando el fenómeno con un 71 % de posibilidades de que se consolide. La región Orinoquía y Amazonía no se ven afectadas por La Niña”, explicó.

Según explicó, se tiene presupuestado que la temporada de lluvias en Colombia comience en octubre, pues así también lo indican los históricos de años anteriores.

Sin embargo, sobre el caso de Bogotá, el panorama no es tan favorable. “Los embalses de Cundinamarca, como son Chuza, Tominé y el Guavio, y en Huila, hay baja probabilidad de lluvia para los siguientes días. Para el de Chuza, que su cuenca depende de la Orinoquía, allí la situación es mucho más crítica, como lo hemos advertido desde el Ideam durante todo el año”, explicó.

Si bien la Alcaldía de Bogotá ha tomado algunas acciones importantes para que el agua de la ciudad no dependa solamente del embalse de Chuza sino que se nutra de diferentes fuentes hídricas, aún hay una gran dependencia de este embalse y si no llueve en la Orinoquía no se podrá reabastecer.

“Allí no estamos esperando una recuperación. De hecho, si sigue el nivel de demanda, con la baja oferta hídrica, el embalse estaría en un 22 % para diciembre”, explicó la directora del Ideam.

El panorama del Ideam concuerda con lo expresado con Natasha Avendaño, directora del Acueducto de Bogotá. Ella, también en Noticias Caracol, señaló que la tendencia, mientras que no haya lluvias, es a decrecer y que la situación con el embalse de Chuza no pinta tan bien por la falta de lluvias en la Orinoquía, donde no es usual que llueva en estas época del año.

Cuándo volverá a llover en Colombia

“Para Santander, Boyacá, Antioquia y Caldas hay una mayor probabilidad de lluvia en los próximos días, sin embargo, no tan fuertes. En los embalses del Cauca y Valle del Cauca hay posibles lluvias de baja intensidad en los próximos días”, explicó Ghisliane Echeverry.

Y añadió: “en la región Orinoquía y Amazonía nunca se ha esperado un fenómeno de La Niña y siempre hemos dado las predicciones de un periodo de precipitación y hemos levantado la alerta sobre una situación crítica en el embalse de Chuza”.

Ghisliane Echeverry, directora del IDEAM, se refirió a los vendavales en Atlántico y a la falta de lluvias en varias zonas del país: “Lo que esperamos para el resto del año es que las regiones Amazonia y Orinoquía continúen con déficit de precipitación”. Aseveró que “seguimos… pic.twitter.com/3Fymrqm9li — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 23, 2024

Según dijo, algunas personas e instituciones han malinterpretado los informes, por eso hay una sensación de que los informes del Ideam no pueden ser tan precisos, sin embargo, “el mensaje no es igual para todo el país. No llueve al mismo tiempo, ni de la misma manera, ni con la misma intensidad y es importante, en este sentido, seguir de cerca los pronósticos y boletines”.

Cuándo inicia el fenómeno de La Niña en Colombia

Según las predicciones del Ideam, se prevé el inicio de La Niña entre los trimestres de agosto-octubre y septiembre-noviembre, con una probabilidad de ocurrencia del 70 %, la cual podría extenderse hasta el primer trimestre del 2025.

La Niña es un fenómeno climático cíclico que se caracteriza por el enfriamiento inusual de las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial. Este evento natural altera los patrones climáticos a escala global, provocando sequías en algunas regiones y fuertes lluvias en otras. Durante un episodio de La Niña, los vientos alisios se intensifican, empujando las aguas cálidas hacia el oeste del Pacífico y trayendo aguas más frías hacia la superficie en la parte oriental.

¿Quién anuncia la llegada de La Niña?

La identificación y seguimiento de los eventos de El Niño y La Niña son tareas fundamentales para la predicción climática a escala global. Diversas agencias meteorológicas y oceanográficas de todo el mundo, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en Colombia, monitorean constantemente las condiciones del océano Pacífico y emiten pronósticos sobre la probabilidad de ocurrencia y la intensidad de estos fenómenos. Estos pronósticos son de gran importancia para diversos sectores, como la agricultura, la pesca y la gestión de desastres, ya que permiten anticipar los posibles impactos en las diferentes regiones del planeta.

Sin embargo, Ghisliane señaló que “el fenómeno de La Niña no lo declara el Ideam, sino de la NOAA, que es la agencia estadounidense más avanzada. Las actualizaciones las tomamos de lo que ellos transmiten”.