Hace pocos días, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, les dio una de las mejores noticias a los habitantes de la capital, quienes por la crisis en los embalses se enfrentaron a un prolongado racionamiento de agua durante casi un año.

(Vea también: Galán sigue endulzando el oído a bogotanos con fin de racionamiento: ¿hay fecha definitiva?)

Galán se encargó de informar que el racionamiento iba hasta el sábado 12 de abril, un verdadero alivio para los bogotanos; sin embargo, en el inicio de la Semana Santa empezó un verdadero viacrucis para los habitantes de algunas localidades de la ciudad.

Y es que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que entre el 14 y el 17 de abril llevará a cabo trabajos de mantenimiento en las redes de distribución de agua en varias zonas de la capital. La medida, según explicó la entidad, es necesaria para garantizar la continuidad del servicio y evitar emergencias por posibles daños mayores en la infraestructura.

Estas intervenciones técnicas implicarán suspensiones temporales del suministro de agua en sectores específicos de la ciudad. La EAAB recordó a los ciudadanos que pueden consultar el cronograma de cortes, así como los detalles sobre barrios, fechas y municipios afectados, a través de los canales oficiales: bogota.gov.co, acueducto.com.co, la línea 116 y el asistente virtual ‘Chatico’.

Ahora bien, durante el último fin de semana también se presentaron cortes inesperados en algunos sectores de la localidad de Fontibón, lo que sorprendió a los habitantes de la zona, teniendo en cuenta que no hubo un aviso previo. Según la EAAB, esta situación estaba relacionada con un daño que obligó a la suspensión del servicio.

10 pm y no se ha restablecido el servicio de agua en Chapinero, señores @AcueductoBogota por qué engañan a la ciudadanía? Por qué está extensión del corte turno 8 no fue comunicado. No tenemos reservas de agua y los carro tanques solo abastecieron bares y restaurantes.

— natalia avila (@natukAG) April 12, 2025