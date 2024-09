Bogotá está completamente colapsada en la mañana de este miércoles 4 de septiembre por cuenta del paro de transportadores, al que ya se unieron otros sectores como el de los motociclistas, lo que ha agravado aún más la situación.

(Vea también: Paro camionero complicó situación en Bogotá: las ventas del comercio se desplomaron)

Cómo ha sido afectado Transmilenio por el paro en Bogotá

Más de 15 puntos están bloqueados y Transmilenio también ha llevado del bulto, pues hay varios portales que están cerrados y decenas de estaciones están sin operación, lo que ha obligado a miles de personas a optar por caminar o utilizar otros medios de transporte como las bicicletas.

Ahora, la situación se ha agravado en municipios aledaños como Funza, Cundinamarca, donde manifestantes han quemado hasta llantas. Sumado a ello, en redes sociales se ha divulgado un video con una grave amenaza que lanza un furibundo conductor en Bogotá, quien lanzó una advertencia a todos los ciudadanos que tienen vehículo.

“A las 3 de la tarde se cierra la autopista. No pasa el Transmilenio, no pasan carros particulares, nada. Carro que no colabore, carro que lamentablemente hay que dejarlo pinchado”, indicó el conductor del que no se sabe su identidad.

Lee También

Qué carros han sido pinchados en Bogotá por el paro

Precisamente, Transmilenio confirmó que buses zonales fueron afectados por parte de algunos vándalos, que obligaron a rutas del SITP y otros camiones a atravesarse sobre la vía y hasta les pincharon las llantas, dejándolos sin transitar.

Pese a la amenaza, el sujeto aseguró que la protesta no se iba a agravar: “No se va a vandalizar porque es un bloqueo pacífico. Nada de violencia. Ahí hay sancocho para los que quieran venir a apoyar”.