Este miércoles 4 de septiembre, la movilidad está más congestionada que nunca. El Portal de Sur y el Portal de Usme ni siquiera prestó el servicio en las primeras horas del día, lo que obligó a que miles de bogotanos empezaron a caminar desde antes de que saliera el sol.

Sin embargo, la situación no se quedó solamente en el sur de la ciudad. Pasadas las 6 de la mañana, el Portal de Suba dejó de funcionar y miles de bogotanos quedaron afectados porque no tuvieron más alternativas de transporte.

La razón del cierre de este portal es un bloqueo muy similar al que se vivió el día anterior, pero esta vez es en el sector de La Campiña, lo que obliga al cese de operaciones en el servicio de los biarticulados y de los alimentadores.

Además del cierre en el Portal de Suba, las estaciones de Transmilenio Suba – Tv 91, La Campiña y 21 Ángeles tampoco están en funcionamiento. Así es como se ve la Av. Suba luego del amanecer:

#BOGOTÁ| A esta hora (6:40 am) miles de personas caminan por las calles de la capital. Dejaron de funcionar las estaciones de @TransMilenio Portal Suba, La Campiña, 21 Ángeles y Suba TV 91, debido a los bloqueos por transportadores de carga. @CaracolRadio pic.twitter.com/V63zIhv2or — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 4, 2024

#ElParoEs | En Bogotá, decenas de usuarios de Transmilenio en el Portal de Suba se encuentran afectados por el cierre del Portal. Muchos no pueden llegar a sus lugares de trabajo debido al paro camionero. Entrevistas de la periodista Gelitza Jiménez. pic.twitter.com/vNAhd2sZ1F — La FM (@lafm) September 4, 2024

🚨🇨🇴ATENCIÓN. #ParoCamionero Portal Suba Cierra operaciones, Motocicletas se unen al Bloqueo de las principales vías de Bogotá pic.twitter.com/nF6GLZcLms — By Viral 24 (@ByViral24) September 4, 2024

Estaciones de Transmilenio cerradas hoy

Antes de las 7 de la mañana, eran más de 16 puntos de concentración y bloqueos en toda la ciudad. Algunos están afectando el sistema de transporte público, pero otros el ingreso a la ciudad.

Tres portales están bloqueados y cerca de 17 estaciones no están funcionando en el sur de la ciudad y en Suba. Las troncales del Caracas Sur, la Autopista Sur y Suba, las más afectadas.

Portal Usme

Molinos

Socorro

Consuelo

Olaya

Restrepo

Fucha

Nariño

Hortua

Hospital

Quiroga

Calle 40 sur

Santa Lucía

Biblioteca

Parque

Portal Tunal

Bosa la Estación

La Despensa

León XIII

Terreros – Hospital C.V.

San Mateo

Portal Suba

La Campiña

Portal 20 de Julio

Country Sur

Av. 1 de Mayo

Ciudad Jardín – UAN

Policarpa

San Bernardo

Bicentenario

Últimas noticias sobre el paro de camioneros hoy

A las 9 de la mañana de este miércoles 4 de septiembre, algunos camioneros se van a reunir con el Gobierno para saber si hay un acuerdo que les permita levantar las protestas.

Sin embargo, la situación no parece favorable. El Gobierno ha dicho que no negocia hasta que no se desbloqueen las vías, mientras que los conductores dicen que hasta que no se van quitar hasta que no se eche para atrás el alza del ACPM.

Las partes están distantes, lo que hace pensar que la solución no llegará este miércoles y que las afectaciones viales van a continuar.