En la noche del miércoles hubo un acalorado debate en el Concejo de Bogotá, donde estaban en juego varios artículos en el marco de lo que permite el Plan de Ordenamiento Territorial que estableció la anterior administración, la de Claudia López.

En medio de este encuentro de concejales, se debatía el proyecto de la ALO, la Avenida Longitudinal de Occidente Norte, que había desestimado la anterior administración y que nuevamente trae a colación la administración Galán.

En un inicio, el comunicado de la Alcaldía asegura que se presentaron “múltiples intentos de atemorizar y constreñir la libertad de los concejales para debatir”.

Y aunque la ALO fue aprobada finalmente, varios concejales mostraron su malestar e hicieron una denuncia en contar de la exalcaldesa, Claudia López, algunos aseguraron que la exmandataria llamó a varios de los concejales para pedirles que no votaran a favor de ese artículo.

Una de las denuncias que se presentó durante la sesión plenaria fue la de la concejal María Victoria Vargas, del partido Liberal.

“Aquí no hay jugaditas, jugaditas más bien de Claudita, apaguen los celulares para que Claudia no los llame más, ella cree que es la que gobierna todavía, se le olvidó que ya no es alcaldesa de la ciudad, yo no recibo órdenes de nadie”, dijo en un fuerte tono la concejal.