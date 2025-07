Un brutal caso de violencia de género ha generado conmoción en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, luego de que una mujer de 40 años denunciara haber sido víctima de un intento de feminicidio por parte de su pareja sentimental, un hombre de 84 años.

La víctima relató a Citytv que estuvo encerrada durante 7 horas, fue golpeada con violencia y sufrió quemaduras con agua caliente.

Según el testimonio de la mujer, el ataque ocurrió mientras ella se bañaba. Su pareja la sacó a la fuerza, la golpeó repetidamente y le lanzó agua hirviendo antes de atacarla con puños.

“Yo agarré una plancha para intentar defenderme. Después de golpearlo varias veces, me dijo que ya no más, y así logré llamar a las autoridades”, narró la víctima.

Gracias a ese momento de resistencia, logró contactar a la Policía, que detuvo al agresor. Sin embargo, el hombre fue dejado en libertad pocas horas después debido a su avanzada edad, hecho que ha causado indignación.

La mujer también señaló que su pareja era excesivamente celosa y controlador, al punto de prohibirle salir de casa. “Cada vez que salía, me acusaba de cosas que no eran ciertas”, aseguró. Además, reveló que este no era el primer episodio de violencia que enfrentaba: hace nueve años sufrió otro ataque, pero por miedo decidió no denunciarlo.

Ahora, tras romper el silencio, hizo un llamado a otras mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares para que busquen ayuda y denuncien los casos de maltrato.

Cifras preocupantes de violencia contra la mujer en Bogotá

De acuerdo con la Policía Metropolitana, en lo que va de este año se han reportado 11 feminicidios en la capital, mientras que más de 1.000 personas han sido capturadas por delitos relacionados con violencia intrafamiliar.

