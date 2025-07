En el popular sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, tres consultorios odontológicos ilegales, que ofrecían tratamientos odontológicos en espacios públicos sin la licencia ni las condiciones higiénicas necesarias, han sido clausurados en una reciente operación de las autoridades. La intervención, que se llevó a cabo sobre la Carrera Séptima, fue dirigida por la Secretaría Distrital de Seguridad, con el respaldo de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Local de Santa Fe, según informó El Tiempo.

Además de los consultorios, en el mismo operativo fueron decomisados 329 libros piratas dispuestos para la venta, 22 armas blancas y se practicaron tres traslados por alteraciones del orden público al Centro de Traslado por Protección (CTP). Según explicó a medios locales el coronel Luis Carlos Torres, comandante de la estación de Policía de Santa Fe, estas acciones son un esfuerzo por establecer un mayor control territorial sobre este populoso sector de Bogotá.

Las autoridades se encontraron con tres consultorios odontológicos improvisados que operaban en plena calle y con los instrumentos puestos sobre carretas a la vista de cualquier transeúnte. De hecho, ofrecían servicios de brackets y limpieza dental a tan solo 20.000 pesos, lo que pone en peligro a quienes acceden a estos procedimientos sin ningún tipo de garantía de seguridad.

En el lugar fueron decomisados cauchos para brackets, jeringas y otros materiales usados para prácticas odontológicas. Ninguno contaba con respaldo sanitario. Tampoco había presencia de personal calificado para atender.

#BOGOTÁ. La Secretaría de Seguridad (@SeguridadBOG) intervino varios “consultorios odontológicos” improvisados en carretas, sobre la carrera séptima. En estos sitios se venían realizando procedimientos de tratamiento de brackets y limpieza dental desde $20mil, sin protocolos de… pic.twitter.com/Clvftg4VFm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 24, 2025

Estas actividades ilegales afectan no solo la salud de las personas al ofrecer tratamientos que no cumplen con los protocolos de higiene y seguridad, sino también impactan negativamente la economía al incentivar el trabajo informal y la piratería, según indicó la Alcaldía Local de Santa Fe. “Estos actos irresponsables ponen en riesgo la salud de quienes decidían recibir estos tratamientos, dado que los espacios no cumplen con las mínimas condiciones de salubridad”, explicó un vocero de la Secretaría de Salud en un comunicado público.

La operación hace parte de la estrategia ‘Sépti+’, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, destinada a la recuperación de la Carrera Séptima. Este programa, que involucra una serie de entidades distritales y locales como el Jardín Botánico, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Defensoría del Espacio Público y las Alcaldías Locales, busca ejecutar trabajos complementarios de recuperación del espacio público como la siembra de plantas, rehabilitación de andenes y jornadas de sensibilización ciudadana.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, al presentar la iniciativa, enfatizó que la estrategia ‘Sépti+’, además de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad del espacio público, también busca erradicar la presencia de actividades ilícitas. “La seguridad de los ciudadanos y el rescate de la orden y legalidad en zonas estratégicas de la ciudad, como la Carrera Séptima, es una prioridad para nuestro gobierno”, dijo un alto funcionario de la Administración Distrital al citado medio.

El sector de San Victorino, por su alta actividad comercial y su ubicación estratégica, ha sido caldo de cultivo para diversas problemáticas urbanas como la economía informal y la piratería. Sin embargo, las autoridades distritales y locales han redoblado esfuerzos para recuperar el espacio público y garantizar la seguridad de los ciudadano.

