La extorsión es uno de los delitos que más se ha incrementado este año en Bogotá, no solo a comerciantes formales, sino también a los informales. Con ello se suma una agravante: las mafias que tienen control ilegal sobre el espacio público.

Una mujer, a quien Noticias Caracol protege su identidad, dice que el gremio de bicitaxistas en la localidad de Suba están azotados y cansados de las extorsiones de criminales por trabajar en las calles. Afirma que deben pagar una suma de 50 mil pesos semanales.

“Están en el sector andando como si nada, añadiendo que la extorsión se suma la inseguridad”, agregó la mujer.

El mismo delito ocurre en la localidad de Usaquén, donde los vendedores informales denuncian pagar un puesto de trabajo por cuenta de las mafias organizadas en el sector. En este lugar el miedo se empodera de quienes con esfuerzo buscan su sustento.

“Pasan pidiéndoles las ‘vacunas’. Si uno no las da, es amenazado, cobran los espacios públicos, les deben de pagar una suma de 60 mil pesos diarios y no me parece justo porque igualmente el espacio público no es para cobrar”, reclamó una vendedora informal del sector.