Este 24 de diciembre será particular para muchos bogotanos, en gran parte, por las medidas restrictivas que deberán tener muy en cuenta para no exponerse a multas. Para la mayoría, es la primera vez que vivirán una Navidad sin la posibilidad de hacer todo lo que quisieran con sus familias o vecinos.

Para la primera fecha importante de estas festividades de fin de año estarán vigentes el pico y cédula, la ley seca en establecimientos públicos y el propio pico y placa para vehículos, que aún no se sabe si será levantado a partir del fin de semana.

La Alcaldía de Bogotá ya advirtió que la Policía está totalmente autorizada para realizar los patrullajes respectivos en sectores comerciales y residenciales de la ciudad para imponer las multas que se merezcan las personas que no respeten las restricciones decretadas para esta fecha. Cabe recordar que las sanciones económicas pueden ser de hasta 936.000 pesos colombianos.

A continuación, repasamos todo lo que no se podrá hacer en la capital del país este 24 de diciembre.

Pico y cédula hoy

Este miércoles, como es día par, los ciudadanos que tienen pico y cédula son aquellos que tienen cédula terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Por lo tanto, esos bogotanos no podrán ingresar a establecimientos de venta y pago de bienes y servicios; de compra de cualquier producto al detal y por mayor; de servicios bancarios, financieros, notariales y de atención al ciudadano en entidades públicas.

Es preciso recordar que los restaurantes y los hoteles quedaron exentos de esta medida del pico y cédula. Para salir a almorzar o cenar fuera de su casa esta Navidad no tendrá que preocuparse por esta medida.

Ley seca en Bogotá

Ya está en curso la prohibición para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, que se extenderá hasta el próximo domingo 27 de diciembre y se retomará para Año Nuevo. Así las cosas, a partir de este 24 de diciembre los bogotanos solo podrán comprar licor a través de domicilios y consumirlo únicamente en sus hogares.

Los servicios de domicilio de bebidas alcohólicas no tendrán restricción alguna para operar durante esta semana.

Reuniones masivas y fiestas

Están prohibidas completamente las fiestas clandestinas o con vecinos de un mismo barrio o cuadra. La Alcaldía de Bogotá ha sido enfática en que este año la Navidad se tendrá que vivir en casa y no compartiendo por las calles del barrio como suelen hacerlo año a año muchas familias de la ciudad.

De igual manera, las autoridades aseguraron que no se podrán realizar reuniones familiares que superen las 10 personas.

Pico y placa hoy

La restricción a la movilidad para vehículos particulares y de servicio público se mantienen para este 24 de diciembre. Así las cosas, este miércoles deberán cumplir esa medida los conductores con carros particulares con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8), por lo que no podrán transitar por la ciudad entre las 6:00 a.m. y las 8:30 a.m., y entre las 3:00 p.m. y las 7:30 p.m.

Este viernes 25 de diciembre no hay pico y placa por ser día festivo.