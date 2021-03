Pérez salió de su vivienda en la carrera Séptima con calle 64 (norte de Bogotá), pero nunca regresó. El hombre no responde a las llamadas o mensajes que le han enviado sus amigos.

Una de las personas encargadas de coordinar la búsqueda de Pérez es Esteban Portela, un compañero de trabajo del ciudadano cubano que reside en Colombia.

En diálogo con Pulzo, Portela indicó que la desaparición de Pérez es “insólita” y que en ningún momento el ciudadano extranjero manifestó sus deseos de salir de la ciudad.

Asimismo, descartó la posibilidad de que Pérez hubiera desaparecido por voluntad propia o que estuviera angustiado por alguna situación personal. De igual forma, señaló que el profesor de pilates siempre está en contacto con sus estudiantes, pero que esta vez se ausentó de su trabajo sin dar aviso alguno.

“Es insólito, él no manifestó que estuviera deprimido ni nada. Él siempre avisaba cuando viajaba. Eso es lo que le extraña a la gente, él estaba cumpliendo con su trabajo, pero desde el miércoles no le llegan los mensajes. No llegó a clases, ni avisó. Ese día salió en bicicleta y no volvió”, detalló Portela, en conversación con Pulzo.