Lo hizo por una consulta al respeto de Efraín Arce, ‘el Patrullero’ de RCN, a petición de ciudadanos que tenían la duda de si esas estructuras iban a ser usadas para sancionar infracciones de conductores en las vías de Bogotá.

Estupiñán dejó claro en su respuesta que, si bien se espera que estos elementos ayuden en la movilidad de la ciudad, no son para multar a nadie.

(Vea también: Aliste el bolsillo: habría más impuestos en Bogotá para carros particulares)

El Secretario de Movilidad le explicó al ‘Patrullero’ que los objetos largos amarillos con franjas negras y cámaras en los extremos, que están apareciendo en varias vías de la capital, son parte del sistema de semaforización inteligente que se está implementando.

Por ese sistema, además, se han cambiado 1.400 semáforos en intersecciones de Bogotá, informó ‘el Patrullero’, que también dijo que se espera que la semaforización electrónica esté operando en su totalidad en el primer trimestre del 2021.

Se trata de una “red semafórica inteligente, electrónica, sincronizada, que se supone le va a dar una mayor agilidad” a la movilidad, dijo Arce.

Esto porque, aclaró Estupiñán en la entrevista, las cámaras permitirán ver cómo está la movilidad en cada vía donde se instalen (no toda la ciudad las tendrá; solo habrá entre 80 y 100 puntos), determinar los trancones y a qué intersección se le da prioridad de circulación para agilizar el tráfico.

La cartera a cargo del tema aseguró en su sitio web que la mejora será considerable, pues “permitirá ahorros de hasta 30 % en el tiempo promedio de viajes en la ciudad”.

En la misma comunicación de febrero del 2019, la secretaría también dio detalles del contrato para el paso a una semaforización inteligente. “Inició su ejecución el 31 de agosto de 2018 por un valor de 173 mil millones de pesos”, se lee.

Si bien los postes amarillos que están apareciendo en la ciudad no tiene relación con las fotomultas, sino con la semaforización inteligente, según la mencionada explicación, su instalación sí la han relacionado con el tema, por especulaciones, y, de paso, muchos se han vuelto a preguntar hoy quiénes deben pagar esas sanciones y en qué casos sí se las pueden imponer a los dueños de los carros y no a los conductores.

En octubre del 2020 hubo una decisión de la Corte Constitucional en la que se mantuvo la decisión de no cobrar multas por infracciones de tránsito, como exceder la velocidad, a los propietarios de los vehículos (por la placa) en vez de a quienes los conducen e infringen las normas.

Eso por una presunta vulneración a la presunción de inocencia de los dueños de los carros, al no exigir a la autoridad de tránsito que demuestre su culpa.

Es decir, y lo aclaró Blu Radio, citando un aparte de la decisión de la Corte, no es que se haya caído la ley de fotomultas, sino que se está a la espera de una reglamentación que no afecte los derechos de los dueños de los carros.

“Le corresponde al Congreso de la República el diseño de la política punitiva del Estado y, en particular, determinar con precisión todos los elementos de la responsabilidad sancionatoria, así como sus consecuencias, garantizando, no obstante, los derechos de la defensa y los principios de imputabilidad personal y culpabilidad, que impiden, cada uno, que se responda por el hecho ajeno (pago de la multa, reincidencia, suspensión de la licencia, etc.) y de manera objetiva”, escribió la Corte, según la emisora.