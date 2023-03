Los padres de los estudiantes del Colegio Pedagógico Dulce María, ubicado en la localidad de Suba, protestaron durante la mañana de este viernes 3 de marzo porque aseguran que hay hacinamiento dentro de las instalaciones de la institución.

Yéssica Medigaña, madre de una de las estudiantes, comentó que se dio cuenta de las precarias condiciones en las que estudiaba su hija cuando la iba a recoger. Además, dijo que desde hace tiempo han solicitado una respuesta por parte de rectoría, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.

De igual forma, hay quejas por el manejo de los almuerzos. Los cuidadores aseguraron que solo tienen un horno para calentar los alimentos y la entidad no quiere habilitar más porque lo que busca es que los niños compren el almuerzo que vende la institución.

Por su parte, Gilber Walteros, otro acudiente, afirmó que todos los padres de familia exigen respuestas y soluciones ya que una vez iniciado el periodo escolar es muy difícil cambiar a su hijos de colegio.

“Que nos den una reunión para que todos podamos llegar a un acuerdo porque ya no podemos sacar a los niños del colegio. Ya compramos uniforme, ya pagamos matrícula y no van a recibir ese volumen de niños en ninguna otra institución porque ya no hay cupos. Necesitamos una solución contundente y clara, que no sean pañitos de agua tibia porque lo que han hecho es poner ventiladores y hay niños con asma, con rinitis, se les viene la sangre”, señaló Walteros al medio.