La delincuencia está alborotada en la capital del país. En las últimas horas, la Policía se enfrentó con una banda de ladrones que pretendía desocupar un negocio de bicicletas ubicado sobre la avenida Carrera 68, entre calles 45by 46.

Según informaron en CityTV, una patrulla que hacía ronda por el sector se dio cuenta del asalto a la tienda deportiva y se enfrentó a tiros con los ladrones, frustrando parte del millonario robo y dejando como resultado un delincuente herido, que posteriormente fue capturado.

“Por la situación que se presenta con la remodelación de la carrera 68, [los uniformados] dejan la moto, se vienen sobre el anden y encuentran unos sujetos. Uno de ellos [delincuente] saca un arma de fuego; los uniformados responden impactando a uno, el cual está en calidad de capturado”, dijo el mayor Miller Rojas, de Policía de Bogotá.

La versión que entregaron las autoridades indica que la banda se aprovechó de la obra que hay en la vía y llegó hasta la bicicletería en dos camionetas de alta gama y un camión, y fue justo cuando los ladrones iban a subir las bicicletas al furgón que se desató el enfrentamiento con la Policía.

Un comerciante de la zona le aseguró al medio citado que la delincuencia ha incrementado en este sector, debido a la obra detenida que hay sobre la carrera 68. Señaló que las entidades responsables no les dan ninguna solución.

“Las polisombras no permiten visibilidad a la calle. Con seguridad, si esto no existiera, un robo como estos no se había podido realizar tan fácil”, precisó el ciudadano.