García, víctima de un millonario robo, contó a Pulzo cómo se dieron los hechos. Detalló que pidió a un domiciliario de la aplicación Picap que recogiera un maletín con varias cámaras y se lo llevara hasta la vivienda de un amigo donde había pasado la noche.

Sin embargo, el domiciliario nunca llegó al punto final del viaje. En su lugar, llegó otro motero con placas diferentes a las de la ‘app’ Picap, que decía ya haber entregado el paquete. García relató a Pulzo cómo se dieron los momentos de angustia en los que se dio cuenta que había sido robado en su buena fe.

“Llevaba ropa, equipos y todo. Por afán, pedí el maletín de un punto A hasta un punto B. Cuando llegó, me percaté que las placas no coincidían. El man me dijo que ya había entregado el maletín. Vi el recorrido y vi que el conductor dio el viaje por terminado 5 cuadras antes”, narró el joven a Pulzo.

El joven agregó que intentó ver los detalles del viaje, pero que la ‘app‘ no se lo permitió. Después, se comunicó con Picap y allí no le dieron una respuesta muy satisfactoria ante la gravedad del hecho.

“Me dijeron que tienen 72 horas para hallar al conductor y ahí sabríamos qué pasó. Luego me dijeron que me pueden indemnizar por el valor de las cosas en la maleta“, señaló el joven.

Sin embargo, él no es muy creyente de la idea de una indemnización. Esto, teniendo en cuenta que las cámaras que le robaron valen unos 24 millones de pesos.

“Las cámaras y los lentes valen unos 20 millones de pesos. Además, el valor de la maleta, unas cosas que había comprado, unos elementos de aseo y ropa”, sentenció el joven en Pulzo.

García añadió que también puso la denuncia ante la Policía de Bogotá, pero que de esa parte no ha recibido ni siquiera una respuesta ante el robo de sus pertenencias.

“Puse la denuncia, pero no he recibido respuesta aún. Por eso me vi obligado a montar todo en redes sociales. Eso ha metido presión“, concluyó el joven en Pulzo.