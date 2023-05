Recientemente se hizo pública una particular modalidad de robo en Bogotá usando un señuelo, pero esta vez la viveza de los delincuentes sigue rompiendo barreras. En la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la capital, un motociclista fue víctima de este atraco, con la fortuna de que la Policía tuvo una pronta reacción para dar con los ladrones.

La inseguridad en la capital no da tregua y este fin de semana el ciudadano que se movilizaba en su motocicleta transitaba por la calle de un barrio en la localidad del sur, cuando vio la situación que lo alertó. En medio del pavimento vio a una mujer que supuestamente sufrió un accidente de tránsito. Para hacer más llamativo su engaño, la señora se untó de tinta roja a ella y el piso para fingir que había derramado sangre,

Al ver eso, el motociclista se alertó y se acercó a ella para auxiliarla. Fue en ese momento que dos sujetos se acercaron a intimidarlo con un arma blanca y otra de fuego, según se observa en una serie de videos y el testimonio de la víctima que recopiló Noticias Caracol.

“En ese momento yo me dirigía a mi casa. En el transcurso del camino veo una muchacha sobre la vía y voy a auxiliarla. En ese momento cuando estoy con la muchacha dos sujetos me intimidan con un arma de fuego, me quitan mi motico y ahí se vuelan”, contó el motociclista al noticiero.