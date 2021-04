Este lunes 12 de abril se vive en Bogotá el tercer día de cuarentena y, tal como lo había anunciado la Alcaldía, el servicio de Transmilenio funcionó como si fuera un día festivo, pero esto colapsó completamente algunas estaciones y portales.

(Vea acá: Lo prohibido y permitido del 10 al 12 de abril en Bogotá: todo lo que debe saber)

En imágenes compartidas en redes sociales por los usuarios es evidente la gran congestión de personas en las diferentes zonas de la capital, quienes duraban varios minutos esperando un bus para poderse trasladar a sus destinos.

Algunas de las zonas en las que los ciudadanos manifestaron mayor congestión fueron en el Portal de las Américas, el punto de partida para muchos habitantes que viven en el suroccidente de Bogotá.

Estas son algunas de las imágenes que se conocen de la gran congestión y aglomeración de personas durante la mañana de este lunes allí.

Pero el suroccidente de Bogotá no fue el único lugar en el que hubo una presencia masiva de personas y muy pocos buses. En San Mateo, Usme, Tunal, 20 de julio también hubo usuarios que mostraron las aglomeraciones provocadas por la falta de buses y el no cumplimiento de las normas de la Alcaldía.

Cabe recordar que son solo las personas que están dentro de las excepciones aquellas autorizadas para movilizarse por la capital sin recibir la multa que no es económica.

Estas son algunas de las imágenes que demuestran el colapso que vivió Transmilenio este lunes 12 de abril, último día de esta estrategia de 4×3 con la que buscan mitigar la propagación del COVID-19.

Banderas hoy @TransMilenio no cumple con aislamiento. Cuarentenas estrictas no ayudan si no habilitan buenas rutas para las personas que si deben salir a trabajar. @ClaudiaLopez asi no hace nada y si esta poniendo en riesgo muchas vidas. @NoticiasCaracol @infopresidencia pic.twitter.com/QAW9IH0EW5

— Catalina Cortés (@CatacortesMotta) April 12, 2021