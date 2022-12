Los habitantes del sector donde está ubicado el club (carrera 68 #46-52) calificaron como un auténtico suplicio las fiestas de fin de año que desde hace varios días lleva a cabo la Policía de Bogotá.

El ensordecedor ruido les ha impedido dormir a miles de personas que viven en la zona colindante con el club. Según se quejaron en Noticias Caracol, en al menos tres oportunidades han pasado derecho porque el volumen de la música solo baja hasta las 5:00 a. m.

Otro habitante del sector señaló que es frustrante la situación porque no saben quién le pone límites a la Policía. Relató en el noticiero que llamó a la línea 123 y le dijeron que no podían hacer nada.

“Una noche me dijeron que aquí pasaban aviones y que no nos quejábamos del ruido, que además no podíamos hacer nada y que lo iban a seguir haciendo esta semana”, recordó una de las mujeres que no ha podido descansar por las celebraciones de la Policía.