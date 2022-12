Un escándalo se desató dentro de la Contraloría General de la Nación el pasado 6 de diciembre por la fiesta de despedida de fin de año que hizo el Fondo de Bienestar Social a 1.000 empleados, quienes disfrutaron del evento que se llevó a cabo en el restaurante La Plaza de Andrés y que tuvo un costo que rozó los 500 millones de pesos.

La Contraloría recibió muchas críticas por permitir hacer una fiesta tan costosa. Al respecto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez habló en la W Radio y admitió que si bien todo se hizo dentro del marco legal, la extravagante fiesta no tiene justificación alguna con los elevados precios que se pagaron.

Rodríguez reconoció el error en la entrevista cuando el periodista Daniel Coronell lo cuestionó por el evento: “Tiene toda la razón. Yo pienso que eso no tiene ninguna justificación, entrar a defender lo injustistificable no está bien y la entidad que tiene que dar ejemplo es la que maneja la austeridad”.

Además, el contralor dio detalles de cómo se sacó el dinero para la organización de la fiesta y hasta reveló que el evento no tuvo la participación de todos los empleados de la entidad, algo que para él es muy reprochable.

“Ahí había un recurso que ya estaba aprobado para hacer ese evento. Lo que yo pienso que debe existir es un redireccionamiento porque todos los empleados de la Contraloría merecen actividades de bienestar, lo que no tiene presentación es que una fiesta por un monto de esos se circunscriba a una reunión que no incluye a todos los funcionarios de la entidad y solo hay una parte”, explicó.

Finalmente, Rodríguez le puso el ojo al Fondo de Bienestar Social que se encargó de la organización de la fiesta, que fue animada por el cantante Jorge Celedón que cantó todos sus éxitos y por el humorista Don Jediondo, que hizo totear de la risa a los empleados con sus chistes y ocurrencias.

“El Fondo tendrá que someterse a las investigaciones por parte de la auditoría. No eso no está bien hecho, así sea legal y nosotros debemos tomar medidas frente a ello y el compromiso que debemos asumir es que ese recurso debe ser utilizado para bienestar de los trabajadores, pero no con el enfoque que le dieron en esta oportunidad”, comentó.