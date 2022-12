“Las Contralorías se han convertido en empresas de extorsión y persecución política. No hay contralora en la ciudad de Ibagué , tenemos es contralor. El esposo de la contralora, atiende en el despacho, usurpa las funciones de la contralora”, vociferó Hurtado durante su intervención.

Su denuncia trae a colación a Antonio Fajardo, quien es pareja de Murcia Mejía, donde aparentemente estaría tomando todo tipo de decisiones en el despacho del ente de control fiscal.

Fajardo Rico, incluso, es señalado de tomar la palabra, favorecer procesos, dar opinión y detener las grabaciones de las reuniones cuando va a intervenir con sus consideraciones, dejando de lado la investidura de su esposa Murcia Mejía.

El secretario de Gobierno, Milton Restrepo, respaldó las palabras de Hurtado a través de declaraciones en el medio radial Ondas de Ibagué. “Muy grave cuando uno desnaturaliza la función de un ente de control, muy grave que se mande un mensaje y tenga que ser el alcalde quien salga a cuestionar la falta de garantías de un ente de control”, apuntó.

En su defensa, a través de las redes sociales del ente de control municipal, la contralora Murcia Mejía denunció que en Ibagué se han presentado hechos de corrupción latentes y visibles, además de que “se han dilapidado los recursos públicos de manera infame, a tal punto que la ciudadanía ha perdido la confianza en sus mandatarios y en los organismos de control”.

Y agregó: “Las manifestaciones que hiciera, además de ser irrespetuosas, injuriosas e ir en mi contra por ser mujer, me dejan en claro que le estoy cumpliendo a los ciudadanos de Ibagué. Hace mal un funcionario público al demostrar su desdén, atacando la institucionalidad de la ciudad. La ley no me prohíbe recibir la visita de mi familia en mi sitio de trabajo”.