Con la promesa de mejorar el transporte por la séptima, la alcaldesa, Claudia López, sigue defendiendo el corredor verde. Sin embargo, desde el Concejo de Bogotá varios líderes de la oposición rechazan de manera contundente que avance el proyecto, entre ellos Heidy Sánchez, de Colombia Humana.

La alcaldesa @ClaudiaLopez le mintió a la ciudadanía en campaña: no porque se llame “corredor verde” deja de funcionar de la misma manera que lo hace @TransMilenio. Su objetivo es ampliar el negocio de quienes hoy tienen la concesión sobre la carrera 7ma. pic.twitter.com/4DdDLh2Fkt — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) March 13, 2023

El 12 de marzo de 2023, Noticias Caracol entrevistó a la mandataria que explicó, durante media hora, cómo funcionará el proyecto y destacó las ventajas que tendrá la construcción del mismo, a pesar de los detractores que aseguran que es una obra con la que se implementaría el Transmilenio por la séptima, hecho que la alcaldesa negó porque no está

(Vea también: Bogotanos, preocupados: ¿metro y corredor verde de la Séptima podrían colapsar movilidad?)

Cómo será el corredor verde de la séptima

Durante la entrevista con el noticiero se revelaron los planos de cómo se verá la obra cuando ya esté terminada, pero, además, la alcaldesa explicó que lo que se busca hacer es construir estaciones para buses eléctricos de las proporciones de la vía.

“Hacer un corredor verde, como he dicho siempre, no es que los buses sean verdes y eléctricos solamente, o que pintemos de verde o que haya más árboles. Es sobre todo redistribuir el espacio de manera equitativa entre la gente que usa la séptima”, expresó la mandataria.

En ese sentido, el corredor verde tendrá tres tramos ya que es una obra de 22 kilómetros por la séptima:

El primero irá desde la calle 24 hasta la calle 76.

El segundo, desde la 76 hasta la 99.

El tercero, desde la 99 hasta la 200.

A lo largo del proyecto se busca ampliar carriles y andenes, crear ciclorrutas y carriles exclusivos para transporte público y construir deprimidos y puentes vehiculares que conecten la séptima con la circunvalar.

En qué parte de la séptima no habrá semáforos

Con los cambios mencionados anteriormente también pretenden eliminar semáforos para que el tráfico sea más fluido y quedarán de la siguiente manera:

Deprimido en la calle 100.

Puente vehicular de dos carriles hacia la circunvalar en la calle 92.

Dos puentes vehiculares y un deprimido en la calle 85.

Deprimido en la calle 72 para mejorar pasos peatonales y carriles para particulares.

Eliminar recorrido de vehículos particulares desde la calle 94 hasta la 87.

Lee También

Qué es el corredor verde de la séptima

Tal como explicó López en el noticiero, esta obra es un proyecto que complementará la primera línea del metro que irá por la Caracas.

Además, mencionó que busca mejorar los trayectos de los ciudadanos, ya que son más de cuatro millones de viajes al día.

(Vea también: “No cumple requisitos de ley”: grupo de concejales, contra corredor verde en Bogotá)

De acuerdo con los datos de la Alcaldía de Bogotá, por hora en la séptima se mueven 643 peatones, 525 ciclistas, 15 mil usuarios del transporte público, ya sean buses o Transmilenio dual, y 5.270 vehículos particulares (motos y carros).

En la actualidad, el tráfico por la zona es bastante caótico debido a que son solo dos carriles en sentido norte-sur y viceversa, y estos son utilizados tanto por los vehículos públicos como particulares.

Cuándo comenzará la obra y cuándo estará listo el corredor verde

Según las declaraciones de la mandataria, la licitación debería quedar lista en julio de este año, para que la obra empiece a construirse a finales de 2023.

La duración de la obra sería de tres años y estaría funcionando desde finales de 2026. No obstante, esto depende de que el próximo alcalde no detenga la obra o que no se cruce otro problema como la solicitud interpuesta por representantes a la Cámara que pidieron detener el proyecto.

Sobre el costo del corredor verde, son más de 2,5 billones de pesos y la inversión que ya ha hecho la ciudad es de 150 mil millones de pesos.