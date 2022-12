A través de una carta dirigida a la alcaldesa Claudia López, 16 de los 19 representantes a la Cámara por Bogotá solicitaron a la administración distrital no abrir la licitación del Corredor Verde por la carrera Séptima, cuyas obras se espera inicien en 2023.

“Solicitamos respetuosamente que la Alcaldía se abstenga de dar apertura al proceso de licitación pública para la adjudicación de este importante proyecto de ciudad, hasta tanto no se lleven a cabo nuevos y mayores espacios de divulgación, participación y retroalimentación ciudadana y sectorial, con el fin de atender importantes cuestionamientos que preocupan a la comunidad en torno al impacto de esta iniciativa”, indica el documento enviado a la alcaldesa de Bogotá.

Esta obra de $3 billones no ha sido concertada ni ha tenido la socialización debida.

En ese sentido, el proyecto no ha sido bien recibido por ciertos sectores y ha sido criticado, en particular, por la construcción de una nueva troncal de Transmilenio y la eliminación de los carriles de tráfico mixto de norte a sur entre las calles 92 y 28.

En el documento, firmado por los congresistas Katherine Miranda (Alianza Verde), David Racero (Pacto Histórico), Jennifer Pedraza (Dignidad) y Andrés Forero y José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, se argumenta que el impacto de este diseño no solo afectará a los habitantes de los 230 barrios que colindan este corredor de 19 kilómetros, sino que además desplazará el tráfico mixto en vías alternas como la avenida Circunvalar, las carreras 11, 13 y 15.

De esta manera, los representantes de la Cámara pidieron se suspenda la licitación del proyecto, cuyo valor es superior a los 2.5 billones de pesos, mientras adelanta un ejercicio de concertación y socialización con la ciudadanía.

Cabe señalar que esta solicitud se suma a la realizada a principios de diciembre por el exsenador Jorge Robledo y el concejal de Bogotá Manuel Sarmiento (Dignidad) quienes solicitaron públicamente a la alcaldesa Claudia López aplazar la licitación del proyecto, que saldrá a licitación en diciembre. En ese sentido, Sarmiento indicó que el diseño actual del Corredor Verde afectaría al 86% de los vehículos particulares que se movilizan por este corredor vial, y se compromete el tránsito de taxis, carros particulares, ambulancias, camiones de carga ligera, buses de colegios y motos.

Frente a esto, el director del IDU, Diego Sánchez, aseguró a El Espectador que el proceso de participación ciudadana, que se adelantó en 2020 y reunió cerca de 50 mil aportes de la comunidad, fue tenido en cuenta, es por eso por lo que se contempló tener un espacio adecuado para los peatones, con plazoletas y zonas verdes.

De esta manera, ante la eventual reducción en la movilidad de carros particulares en el centro de Bogotá, cuando el corredor ya esté hecho, Sánchez aseguró que la ciudadanía podrá llegar a sus destinos, pero con algunas restricciones.

“La política pública con la cual se está trabajando en Bogotá le da prioridad al transporte público y la movilidad sostenible. No obstante, eso no significa que no haya espacio para los vehículos”, señaló el funcionario.