A Javier Velilla parece que la tierra se lo tragó. Este lunes 12 de diciembre se cumplió un mes de los deslizamientos de tierra en la vía a La Calera que dejaron a dos personas muertas el pasado 12 de noviembre en medio de un fuerte aguacero que azotó a Bogotá.

El vigilante desapareció luego de que la montaña sepultara el vehículo donde se movilizaba junta a otros dos compañeros para evaluar la magnitud de la emergencia. En el carro iba Holman Rodríguez, quien falleció y José David Serrano, que logró sobrevivir a la avalancha ya que pudo salir del automotor.

Durante más de una semana las autoridades desplegaron un gran operativo liderado por Claudia López para buscar a Javier Velilla, objetivo que no se pudo cumplir porque su cuerpo nunca se encontró. De hecho, la alcaldesa cerró la vía a La Calera manifestando que la persona desaparecida era la prioridad; sin embargo, al no dar con su paradero, parece que la mandataria local olvidó a la familia que aún no sabe nada de él.

Paula Henao, subdirectora operativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, habló con Caracol Radio dos semanas después de la emergencia y confirmó que la búsqueda de Velilla se dio por terminada y sin obtener ningún resultado positivo.

“El proceso de búsqueda y localización tiene por proceso institucional unos tiempos que cumplimos hace 8 días”, indicó la funcionaria al citado medio.

Sin embargo, como para calmar la desesperada petición de la familia, Henao indicó que la búsqueda iba a continuar en medio de los trabajos de restauración de la vía y del terreno, reduciendo así las esperanzas de encontrarlo, pues se presume que el cuerpo de Velilla haya quedado en un barranco.

“En este proceso se hacen patrones de búsqueda indirectos y, posiblemente si se tiene algún hallazgo, inmediatamente se activa el equipo para nosotros poder hacer el acompañamiento técnico”, le dijo a la emisora.