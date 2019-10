green

El encuentro entre la periodista y la falsa monja Adriana Torres quedó registrada en un video, que difundió la emisora este martes, y allí se observa que la mujer saluda de beso a la comunicadora con la que se cruza en vía pública.

Pero la amabilidad de la impostora cambia por completo cuando la joven le dice que viene de prensa y que la está buscando para dialogar con ella.

“¿De qué prensa?”, pregunta Torres, y la periodista responde: “En este momento vengo de Blu Radio”.

“¡No!”, exclama la mujer, que sin pronunciar más palabras aborda una camioneta en compañía de un hombre que al parecer la va escoltando.

Es ahí cuando la periodista la sigue de cerca y le hace varias preguntas, las cuales no encuentran una respuesta de parte de la falsa monja: “¿Usted por qué no quiere hablar con nosotros? ¿Cuéntenos por qué tiene escoltas? ¿Por qué se sigue vistiendo como monja si no es monja?”.

Frente a estos interrogantes, Torres prefiere huirle a la periodista y se marcha en el vehículo acompañada de dos hombres.

Blu Radio no entregó mayores detalles sobre el sitio en donde fue vista la mujer, pero sí aseguró que la monja impostora estaba “en la sede de campaña de un candidato del Centro Democrático”.

#Video ¡Apareció la falsa monja uribista! @BluRadioCo encontró a Adriana Torres en la sede de campaña de un candidato del Centro Democrático. ¡Vea cómo fue el encuentro! pic.twitter.com/4ZuaCauEZZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 22, 2019

Cabe recordar que Adriana Torres se dio a conocer luego de que con megáfono en mano defendiera al expresidente Álvaro Uribe Vélez, precisamente el día en que el senador rendía indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

A partir de ese día, la falsa monja tomó relevancia por su discurso incendiario y por su cercanía con varios miembros del partido Centro Democrático, hasta que las congregaciones religiosas advirtieron a la opinión pública que la mujer no pertenece a ninguna de ellas.

Fue así como se dio a conocer que la mujer es una embaucadora pues, según informó El Tiempo, un “integrante activo de la Iglesia Católica”, que pidió no ser identificado, denunció que Torres iba a las principales plazas de mercado de Medellín para recibir frutas, verduras y otros alimentos que eran donados, y que luego los vendía en paquetes de mercado a 5.000 o 6.000 pesos, en el barrio Bello Oriente.