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La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) abrirá una nueva convocatoria para profesionales colombianos interesados en cursar estudios de doctorado en Bogotá y desarrollar investigaciones relacionadas con las necesidades de la región. Se trata del proyecto Roberto Zarama, una iniciativa que busca financiar la formación de investigadores mediante créditos educativos que pueden ser condonados hasta en un 100%, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. La convocatoria está dirigida a profesionales colombianos que hayan sido admitidos como estudiantes de nuevo ingreso en alguno de los programas priorizados.

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La iniciativa se financiará con recursos de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Además de cubrir los costos asociados con los estudios, contempla recursos para el sostenimiento de los beneficiarios y el desarrollo de sus investigaciones. El proceso de inscripción comenzará el lunes 19 de octubre de 2026, a las 8:00 a. m., y finalizará el lunes 9 de noviembre, a las 8:00 p. m. En total, se ofrecerán hasta 81 créditos distribuidos entre 27 programas doctorales de siete instituciones de educación superior.

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¿Cuánto dinero cubren las becas para doctorados de Atenea?

Uno de los principales componentes del proyecto Roberto Zarama es la financiación de diferentes gastos durante el periodo oficial de formación doctoral. El crédito no se limita al pago de la matrícula, sino que incluye recursos para que los estudiantes puedan atender sus gastos de sostenimiento y avanzar en sus proyectos de investigación. Estos son los montos establecidos para los beneficiarios:

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Matrícula: cobertura del 100% del valor durante la duración oficial del programa doctoral.

Sostenimiento: $4.500.000 mensuales, entregados mediante pagos semestrales de $27.000.000.

Apoyo a la investigación: hasta $45.000.000, distribuidos en dos desembolsos.

Movilidad internacional: $7.666.667 por una única vez, para apoyar actividades de movilidad relacionadas con la formación.

Intereses: el crédito se otorga con una tasa del 0% sobre el capital desembolsado.

Los montos se mantendrán fijos durante la ejecución del proyecto y no tendrán reajustes por el índice de precios al consumidor (IPC), el salario mínimo u otros indicadores. Aunque la financiación puede cubrir hasta el 100% de los recursos desembolsados, es importante tener en cuenta que se trata de un crédito educativo condonable. Esto significa que la posibilidad de no tener que devolver los recursos depende del cumplimiento de las condiciones definidas para el programa y no únicamente de haber sido seleccionado.

¿Qué universidades participan en la convocatoria Roberto Zarama?

Atenea habilitará cupos en siete instituciones de educación superior. Sin embargo, no todos los programas doctorales de estas universidades participan en la iniciativa. Los interesados deben verificar que el programa al que fueron admitidos aparezca en el listado priorizado y que corresponda a la opción seleccionada en el formulario. Las universidades participantes son:

Universidad de los Andes.

Universidad Nacional de Colombia.

Pontificia Universidad Javeriana.

Universidad de La Sabana.

Universidad El Bosque.

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

En conjunto, estas instituciones reúnen 27 programas doctorales y 81 créditos disponibles. La distribución varía según la universidad, el área de formación y la demanda territorial que abordará la investigación.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?

Para participar en el proceso de selección, los profesionales deberán diligenciar el formulario de inscripción y entregar los documentos solicitados por Atenea. Entre los requisitos establecidos se encuentran:

Inscripción en la convocatoria: completar el formulario habilitado durante el periodo oficial.

Cumplimiento del perfil: ser profesional colombiano y cumplir las condiciones definidas para los aspirantes.

Carta de admisión: presentar el documento expedido por una de las universidades aliadas que certifique la admisión como estudiante de nuevo ingreso al programa doctoral priorizado.

Propuesta de investigación doctoral: formular un proyecto que responda a una de las demandas territoriales contempladas.

Carta de motivación: explicar las razones para participar en la convocatoria, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

Los documentos deben cargarse en los espacios correspondientes del formulario. La información registrada y los soportes presentados serán parte del proceso de evaluación, por lo que es importante revisar que los archivos estén completos y correspondan a los requisitos solicitados. Atenea recomienda comenzar con anticipación el proceso de admisión universitaria, debido a que la certificación de ingreso es una condición indispensable para postularse. Quienes todavía no tengan este documento deben consultar directamente con la institución educativa los plazos, los procedimientos y las condiciones de admisión.

¿Cómo inscribirse a las becas para doctorados?

El proceso de postulación se realizará a través de los canales oficiales de Atenea. Antes de diligenciar el formulario, los aspirantes deben revisar los documentos asociados y verificar que cumplen todas las condiciones. Estos son los pasos que deben seguir:

Elegir la universidad y el doctorado: consultar las instituciones participantes y seleccionar uno de los programas priorizados.

Gestionar la admisión: realizar el proceso correspondiente ante la universidad y obtener la carta o certificación de ingreso.

Preparar la investigación: identificar una demanda territorial y elaborar una propuesta doctoral acorde con los lineamientos.

Reunir los documentos: preparar la carta de motivación y los demás soportes exigidos para la inscripción.

Diligenciar el formulario: ingresar a la plataforma de Atenea, aceptar la autorización para el tratamiento de datos personales, completar los campos y cargar los archivos requeridos.

Enviar la postulación: revisar la información y presentar el formulario antes de la fecha y hora de cierre.

Consultar los resultados: verificar los resultados del proceso de selección a través de los canales oficiales.

Legalizar el crédito: quienes sean seleccionados deberán completar el trámite correspondiente con Colfuturo para iniciar sus estudios doctorales en el primer semestre de 2027.

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