El fuerte temblor de 5,9 en la escala de Richter que sacudió este viernes 10 de marzo a varias ciudades de Colombia y que Google detectó varios segundos antes de que ocurriera se sintió también en Barranquilla.

(Vea: En pijama y asustados, centenares de bogotanos evacuaron edificios por fuerte temblor hoy)

Al menos, eso afirmaron miles de usuarios de redes sociales que advirtieron que, aunque los tildaran de locos, habían sentido levemente el sacudón cuyo epicentro fue La Mesa de Los Santos, Santander, y que se percibió en horas de la madrugada en ciudades como Bucaramanga, Bogotá y Medellín.

Lee También

Cabe mencionar que el de hoy, es el sismo más fuerte registrado en nuestro país en los últimos 8 años, el cual les dañó el descanso a millones de personas que pensaron lo peor a eso de las 4:18 a. m. y que además, tuvieron que evacuar sus viviendas durante los minutos posteriores.

Aunque el temblor fue reportado principalmente por personas que viven en ciudades del interior del país, algunos barranquilleros comunicaron en redes sociales que habían percibido el fuerte sacudón que hasta puso en actividad a los creadores de memes.

Inclusive, con videos grabados desde sus casas evidenciaron el leve movimiento de objetos en sus viviendas.

En barranquilla también se sintió el temblor, de hecho me despertó, leo que igual en varias partes del país. Ojalá todos estén bien.

No obstante, muchos dudaron de esos comentarios y manifestaron de que aquellos que aseguraban haber sentido el temblor “eran mentirosos” o “espantajopos” como llaman en esa zona de la Costa.

“No falta el que esté en Barranquilla y que diga que sintió el temblor”, “aquí no se sintió el temblor o yo estaba privada”, “mucho embustero el que diga que sintió el temblor en Barranquilla”, “yo estaba despierta a esa hora y no sentí nada, me enteré por aquí”, fueron algunos de los comentarios.