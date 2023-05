Mientras avanza la búsqueda de los hermanos Lesly, de 13 años; Soleiny, de 9 años; Tien, de 4 años; y Cristin, de solo 11 meses, quienes desaparecieron luego de que la avioneta en la que viajaban se accidentara en la selva, entre San José del Guaviare y Caquetá, el pasado primero de mayo, crece la incertidumbre por su paradero.

Ayda Valencia, experta en temas paranormales, contó en redes sociales que muchas personas le han pedido que se conecte con los niños desaparecidos. Según detalló, no siente que los menores hayan fallecido, pero percibe energías oscuras que estarían complicando la búsqueda.

A través de un video publicado por HSB Noticias, la mujer expuso: “No los siento muertos, hay algo ahí mucho más fuerte, es como si una fuerza grande negra y oscura se los llevara muy rápido o los cubriera y no deja que los vean ni que los encuentren”.

De acuerdo con Valencia, las condiciones de la zona selvática en la que desaparecieron son muy complicadas y lanzó un comentario que preocupó a quienes creen en sus análisis, pues dijo que no los siente solos.

“Las condiciones climáticas que siento son impresionantes. El otro tema que es complejo es que no los siento solos. No me gusta porque veo oscuro. No estoy sintiendo la muerte como tal. No veo humanos con ellos, es muy raro. Solo les puedo decir que les envíen mucha luz”, afirmó.