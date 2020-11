Iragorri Valencia, que hace poco perdió a su padre por coronavirus, anuncio que deja la dirigencia del partido pero no abandonará su militancia.

En ese sentido, un comunicado de la colectividad aclaró cuál será el nuevo camino del saliente presidente: “Iragorri expresó que visitará las regiones del país defendiendo los principios del partido y construyendo una agenda programática”.

En sus propias palabras, el exministro lo explicó así:

“Me voy de la dirección del Partido de la U porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio, porque creo que la unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”.