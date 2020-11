green

Viana Suárez puso este presunto nuevo caso de violencia de género en conocimiento de la Fiscalía del Cesar, informó el diario El Pilón, medio que difundió también las fotografías que le entregó la joven.

El ataque, cuya veracidad ahora deberá establecer el ente acusador, se habría producido en un hotel de Valledupar, en donde la denunciante dijo, según el medio regional, que sufrió heridas en el rostro, la boca, con compromiso de dentadura, y en el cuerpo.

La joven dijo que había llegado a ese lugar después de haber departido en una fiesta de una amiga que estaba cumpliendo años. Eso ocurrió el pasado fin de semana.

“Nos fuimos a descansar porque estábamos tomados y no queríamos llegar así e ir en el carro tomados. Nos quedamos dormidos”, dijo Viana Suárez, citada por el diario cesarense, y después contó cuál fue el detonante de la explosiva reacción que habría tenido contra ella el acordeonero José Ricardo Villafañe Álvarez.

“En horas de la madrugada, un pretendiente que tengo, y que me molesta desde hace muchos años, me llamó tomado a dedicarme canciones. El teléfono lo había contestado mi pareja y lo colocamos en altavoz”, siguió Viana Suárez.

Más detalles de la situación los ofrece El Heraldo, que en el reporte del mismo hecho cita otras declaraciones de Viana Suárez: “Estábamos en la habitación, y como a las dos de la madrugada sonó mi teléfono. Me llamó un pretendiente borracho. José Ricardo contestó, lo colocó en altavoz”.

“El tipo no me dijo nada comprometedor. Solo me estaba dedicando unas canciones, y eso fue motivo para que él [Villafañe Álvarez] cogiera rabia por celos. Entonces comenzó a maltratarme”, agregó Viana Suárez en declaraciones reproducidas por el diario barranquillero.

El mismo medio recoge la declaración que Viana Suárez rindió ante funcionarios judiciales, según la cual Villafañe Álvarez le causó “heridas en la boca”. También dijo: “Del puñetazo me afloja un diente y me causa moretones en el pecho. Cuando salí de ahí, fui a una clínica porque me sentía mal”.

La joven también aseguró que el hombre que la llamó a dedicarle canciones sabe que ella tiene pareja. “¿Cómo controlo eso?”, se preguntó, según la versión difundida por El Heraldo. “Esa llamada fue lo que lo motivó a pegarme. Empezamos a forcejear, me tiró a la cama y me golpeó”.

Así mismo, sostuvo que lleva dos años relación sentimental con Villafañe Álvarez, y que es la primera vez que la agrede físicamente.