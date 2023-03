En la noche de este martes 7 de marzo el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, fue objeto de un atentado cuando estaba cenando en un establecimiento comercial cerca de su casa y en compañía de su hija. El hecho ocurrió en el sur de Bogotá, en el barrio Ciudad Montes, según reportó Noticias Caracol.

El ataque fue frustrado por su esquema de seguridad que se percató de que al funcionario lo venían siguiendo varias motos y un carro rojo. Uno de los delincuentes fue abatido por el grupo de escoltas y otro terminó herido, pero logró escapar, de acuerdo con el citado medio.

Al respecto, Rodríguez dio detalles en La FM de lo que fue el atentado en su contra: “Venían cuatro hombres siguiéndome, dos en cada moto. Afortunadamente pudimos reaccionar. Uno de mis escoltas resultó herido, estuvo a punto de perder la vida. Su profesionalismo nos salvó la vida”.

Además, dio indicios en el noticiero de quiénes son los posibles responsables de este ataque: “Yo estoy enfrentado a unas dificultades en la Unidad Nacional de Protección. He denunciado a unas mafias y no descarto que sea por ahí”.

Rodríguez también explicó en la emisora cómo está la situación dentro de la Unidad Nacional de Protección y a lo que se ha tenido que enfrentar: “Dos sindicatos me armaron un paro sin estar en discusión ningún pliego y se intentaron tomar las instalaciones de manera ilegal”.

Pero Rodríguez no se quedó con eso y aseguró que quienes lo atacaron consiguieron el objetivo contrario: “No voy a renunciar, no me voy a acobardar”.

¿Quiénes serían los responsables del atentado contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez? El funcionario describió lo que vivió en la noche de este martes y reveló detalles de los presuntos delincuentes, en diálogo con Noticias Caracol

Finalmente, el presidente Gustavo Petro pidió al fiscal Francisco Barbosa asumir la investigación de este caso y dar con los responsables. El mandatario rechazó el ataque en contra del director de la UNP por haber denunciado a las mafias de la contratación dentro de la entidad.