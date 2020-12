green

Se trata de un hombre identificado con el alias de ‘Gafas’, y cuyo nombre es Horacio López Calle, que estaba siendo investigado por la entidad y al que se le relacionó con un ingreso irregular a los listados de las Farc.

Esas listas, cabe recordar, incluían los nombres de todos los integrantes de la desmovilizada guerrilla para que recibieran los beneficios del Acuerdo de Paz y, además, rindieran cuentas ante la JEP.

La Fiscalía analizó esos documentos y le advirtió al Gobierno, más exactamente a la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre este hombre. Luego, decidió interceptarlo por ser considerado cabecilla de una organización criminal que nada tenía que ver con las desaparecidas Farc.

En esas grabaciones, difundidas por Semana, se escucha que asegura tener contactos con miembros del antiguo secretariado de la guerrilla para meter colados en los listados, aunque sin mencionar a Rodrigo Granda, conocido como el ‘canciller’ de las Farc:

“Yo le voy a ser sincero, yo estoy conectado, conectado directamente con la corporación. Si me entiende, con la corporación y me copian al cien. […] Le ayudé a varios. Yo me habló directamente con el secretariado central”.

La revista difundió un segundo audio en el que alias ‘Gafas’ conversa con su compañera sentimental, identificada como Elizabeth, y allí sí habla directamente de Granda.

Este es la transcripción de parte de ese diálogo:

– Gafas: esa enana sí me ha hecho reír.

– Novia: ¿por qué? ¿Qué le dijiste?

– Gafas: No, ella no sabe nada. Lo que pasa es que Granda fue ayer allá a hablar con ella, y entonces como que le está tirando los perros.

– Novia: ¿y quién es Granda?

– Gafas: el duro de las Farc. Ese es el propio negociador de las Farc.

– Novia: ¿Rodrigo Granda?

– Gafas: Claro, yo lo estuve visitando a él en La Dorada con el abogado. Fuimos y hablamos con él y con Harrison y al mes salió para La Habana.

– Novia: ¿Y entonces fue allá al Buen Pastor?

– Gafas: Sí, ayer a visitar a Viviana. Dizque la llama cada nada [risas].

– Novia: No te puedo creer, ¿pero es un viejito?

– Gafas: Ese marica tiene como 62 años.

La mujer de la que hablan, según Semana citando a la Fiscalía, es Viviana López Calle, que en el 2017 estaba recluida en el Buen Pastor y que hace pocos días fue capturada nuevamente durante una requisa de la Policía porque transportaba armas en un bus.

Desde ese instante, a la mujer se le relacionó como la pareja sentimental de Granda, y hoy está siendo judicializada por porte ilegal de armas. En su momento, el mismo Granda negó en Semana que conociera a la mujer:

“Dejen de inventarme historias. Hay cosas más serias en el país para que ustedes se pongan en semejantes payasadas. […] No la he conocido. ¿Para qué insiste en una cosa que no tiene ni pies ni cabeza? Y menos de carácter sentimental”.

No obstante, en un documento que compartió la revista, la Fiscalía le adviertió en 2017 al entonces gobierno de Juan Manuel Santos que esta mujer estaba pidiendo salir de la cárcel para someterse a la JEP como miembro de las Farc “a pesar de no pertenecer a dicha organización insurgente”.

El texto señala que “tales gestiones se realizarían aprovechando el interés sentimental de Rodrigo Granda en Viviana López Calle, a quien habría visitado durante su reclusión en la cárcel Buen Pastor de Bogotá”.

Aquí puede consultar los audios y los documentos compartidos por el medio que plantean la posible relación entre esas personas, dedicadas al crimen organizado, y Granda, con la intención de meter colados en las listas de las Farc: