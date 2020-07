green

La conversación entre el hijo de Uribe y la entonces asesora de su padre se dio, según Semana, previo a la segunda vuelta de la campaña presidencial, en 2018, y es ella la que lo pone al tanto del ofrecimiento.

“[…] Te iba a decir algo. El amigo ese tuyo, el que tiene una cara así como de vampiro, el de la otra vez, insiste en otra cita, ¿será verdad tanta gloria? Que va a dar tanta plata”, dice Daza.

“Ah, el ‘carevampiro’, sí”, responde Tomás Uribe, que suelta una carcajada.

Daza le comenta a Uribe que “la otra vez trajo a una señora, pero ella no habló de plata, y me salió con que había que llamarlo y decirle: ‘Mira, por ahí supe que quieres donar. Pero eso no se maneja así, yo no soy capaz’”.

Tomás, como se escucha en la grabación, le deja claro a ‘Caya’ Daza que en ese momento no se necesitan aportes de dinero.

“Claudia, mira, estamos en el final de campaña. Yo entiendo, por la reunión que acompañé a mi papá, allá en el partido, es que en este momento no se necesita plata. Que es muy bueno tenerla, pero que no es la prioridad […] Yo les diría: ‘vea, si quieren dar plata hablen con Nubia Stella y el presidente les da una cita después de elecciones”, dice.

La duda sobre quién era el misterioso hombre que tuvo la intención de aportar a la campaña llevó a que El Tiempo, el viernes en la noche, diera a conocer su identidad: “Luis Uribe Rangel, santandereano, ingeniero de petróleos de la UIS y accionista de empresas como Servicios Financieros y otras más en Panamá”.

El medio capitalino asegura que el empresario ya aceptó que, junto con su hermana, hicieron acercamientos con Daza para ofrecer “un aporte”, aunque no especificó de cuánto.

“Dice que al final nunca lo hizo. Pero admitió que él habló con la entonces asesora de Álvaro Uribe”, fue, según el periódico, las respuestas que dieron personas cercanas a Uribe Rangel, y que aclararon que no es pariente de la familia del expresidente.

Como la conversación generó suspicacias debido al escándalo de la ‘Ñeñepolítica’, en donde también está involucrada ‘Caya’ Daza, el mismo Tomás Uribe sacó un comunicado para explicar que su rol en las campañas, así como el de su padre, “ha sido el de activista”.