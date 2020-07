green

Y es que el ente acusador la había citado por el sonado escándalo de corrupción, destacó W Radio, pero los resultados no fueron los mejores, pues no se conoció su versión. Literalmente, no dijo nada.

Después de que se conocieron varios audios sobre la compra de votos en la pasada campaña presidencial, María Mónica Urbina envió un escrito donde advertía que asistiría de manera virtual, pero que guardaría silencio en la declaración juramentada.

Ante el silencio de Urbina, el ente acusador sí escuchó a Flavia Santoro, presidenta de Procolombia, pues su nombre habría sido mencionado en algunos audios en poder de la Fiscalía, agregó Caracol Radio.

Con Santoro, cuenta esa emisora, los investigadores buscan determinar su papel en la campaña presidencial de Iván Duque “y si conoció sobre donaciones irregulares”.

Callar, una práctica frecuente en este caso

La conducta de la exreina recuerda la forma en que María Claudia Daza, conocida como ‘la Caya’, respondió a la diligencia citada por la Fiscalía.

La exasesora del senador Álvaro Uribe compareció ante la justicia a través de videoconferencia, desde EE. UU., pero tampoco contestó las preguntas que le hicieron.

Iván Cancino, abogado de Daza, dijo en su momento que su clienta se acogió al derecho de guardar silencio durante la diligencia.

“Mi clienta manifestó su compromiso de asistir a los llamados de la justicia sin que ello signifique sacrificar un milímetro de sus derechos y garantías fundamentales”, fueron las palabras del jurista.