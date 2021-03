green

Se trata de la denuncia que hizo el fallecido exsenador Juan José García ante el propio Santos y que luego confirmó en una llamada con el exfiscal.

En dicha grabación el excongresista asegura que tanto Bernardo ‘el Ñoño’ Elías como Musa Besaile, presos en la cárcel La Picota de Bogotá, estaban orquestando un plan para salpicar al exmandatario sin tener prueba alguna.

Según Noticias Caracol, el exsenador García, que murió en diciembre pasado por coronavirus, obtuvo esa información el 30 de diciembre de 2017 cuando fue a visitar a su hermano, Álvaro García, condenado por nexos con paramilitares.

Ese día se enteró del plan e inmediatamente, dice el noticiero, buscó reunirse con Juan Manuel Santos, entonces presidente, para ponerlo al tanto del complot. Dicha reunión se cumplió el primero de febrero de 2018 y ese mismo día Santos se comunica con el fiscal de la época, Néstor Humberto Martínez, para informarle la situación.

Martínez se contacta con García, le hace preguntas sobre lo que sabe e intenta convencerlo de testificar. Sin embargo, al menos en esa llamada —grabada por el mismo fiscal en su celular— no lo convence. Así fue parte del diálogo:

– NHM: Es muy importante, ¿me dijeron que está aquí en Bogotá?

– JJG: Sí, pero estoy en el aeropuerto ya, imagínate.

– NHM: Y si te pongo una persona allá en Cartagena, es que es muy importante que dejes ese testimonio hoy mismo, hermano, porque eso sí es muy delicado. ¿Si me entiendes?

– JJG: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ¿pero tú dices como para declarar?

– NHM: Sí, sí, para dejar un testimonio ahí.

– JJG: Hombre, no, no, no, no. Me meto en un lío tremendo.

Luego de la conversación, y ya en la noche de ese primero de febrero, Martínez le escribe una carta a la Corte Suprema de Justicia para denunciar el caso y atribuye dicha “conspiración” a una “retaliación por la situación que jurídicamente están atravesando”; Besaile preso por el ‘cartel de la Toga‘ y Elías por el escándalo de Odebrecht.

La grabación ya la tienen los abogados de Juan Manuel Santos y la utilizarán para pedirle al Consejo Nacional Electoral (CNE) que archive la indagación preliminar que se le adelanta al expresidente por la presunta financiación irregular de la multinacional a su campaña de reelección en 2014.

“Quienes son mencionados allí [en la grabación] aparecen como protagonistas de declaraciones que son mentirosas y no corresponden a la verdad”, le explicó Alfonso Prada, abogado de Santos, al informativo.

¿Qué dice la grabación sobre Santos y Odebrecht?

Esta es parte de la transcripción del diálogo entre Néstor Humberto Martínez y Juan José García:

– NHM: Pero si estos señores están concertados para decir una cosa que no es cierta, según me dice este señor.

– JJG: Sí, pero el tema es difícil, muy difícil porque yo estoy haciendo una cosa por la confianza con él y contigo. Se lo dije fue muy privadamente, hay un plan ahí, un plan entre los tres.

– NHM: Sí, de decir una cosa que no es cierta, según lo que me dicen. No sé.

– JJG: Claro, claro, claro, claro, pero del tema ese de Odebrecht que fue para la campaña. Prácticamente lo mismo que dijo el otro.

– NHM: ¿Qué tal esa vaina, ah? JJG: Están ‘enllavados’ Musa, Ñoño y (inaudible).

[…]

– JJG: Yo les advertí, vean si no tienen plenas pruebas, la Corte se los acaba (sic).

– NHM: ¿Y qué dijeron? ¿Que no importaba o qué?

– JJG: No, yo les advertí, se los advertí, también como amigo de ellos, ¿me entiendes? No se metan en eso que eso es jodido.

– NHM: ¿Pero te dijeron que tenían pruebas o que no tenían pruebas?, porque es que como van…

– JJG: No, no, no, no. Tú sabes que van a tener nada (sic).

[…]

– NHM: Sí, te entiendo, te entiendo.

– JJG: Yo me echo un viajecito a Bogotá y te cuento personalmente.

– NHM: Bueno, bueno y piénsalo de todas maneras.

– JJG: Sí, sí, es un plan oíste. Es un plan, pero no, no; aquí no tienen pruebas de ninguna índole. […] Prueba testimonial y yo les advertí: ‘No les creen adentro’, ¿oíste?

– NHM: Ok, ok. Bueno, piénsalo de todas maneras porque sería una buena colaboración para la Corte y una buena colaboración pues para la justicia en general.

– JJG: Sí pero no me atrevo, la verdad que no me atrevo. Te soy sincero. NHM: Ah, bueno piénsalo de todas maneras, piénsalo.

Aquí puede escuchar la grabación completa:

La defensa de Santos busca usarla como prueba porque a finales de febrero, en el juicio contra el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, ‘Ñoño’ Elías acusó al expresidente de reunirse con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht.

En cuanto al audio, Semana dice que la Corte Suprema intentó “corroborar la versión del exsenador Juan José García (en vida) pero él no sostuvo nada, por eso no se validó como prueba” y que a la Fiscalía también llegó pero allí se “calificó de irrelevante y no se tuvo en cuenta”.

Aun así, la defensa de Santos adjuntó el audio en CD y la carta de Martínez como prueba para desestimar todas las acusaciones contra él y cuestionar la veracidad de cualquier afirmación hecha por Elías en relación con los aportes económicos de Odebrecht para la campaña del candidato-presidente en 2014.