En un comunicado, la empresa informó que fue “objeto de un ataque informático externo”, pero aseguró que se activaron los “protocolos de seguridad informática dispuestos para este tipo de casos, y se procedió a deshabilitar los servidores físicos y virtuales para proteger la información”.

“Estamos recibiendo el acompañamiento de empresas multinacionales expertas en ciberseguridad con quienes estamos analizando todos nuestros sistemas informáticos para buscar una pronta solución a la situación y lograr restablecer el servicio con normalidad para todos los usuarios”, explicó Audifarma.

“Contamos con todos los mecanismos de seguridad y respaldo que nos permiten salvaguardar la integridad de la información”, añadió el comunicado.

De acuerdo con la empresa, los canales afectados que fueron deshabilitados fueron su página web y su aplicación móvil con la que se accede a turnos virtuales, aunque aclaró que la atención presencial no se alteró y se mantendrá en los horarios habituales.

“Se están activando las acciones pertinentes de índole penal que permita trazar el curso del proceso legal”, detalló.

Aunque la compañía aseguró que la dispensación de medicamentos no se vio interrumpida, los pacientes no pudieron acceder a los sistemas de turnos que agilizan la entrega y permiten que no sea necesario permanecer en una sala de espera por largo tiempo.

Esto llevó a algunos a preferir evitar hacer válidos sus recetarios médicos este lunes, aunque a quienes más les urgía hacerlo no les quedó otra que tomar turnos presenciales, hacer las filas y aguantarse la espera.

En Colombia se trata del segundo ataque a una plataforma de salud en menos de dos meses, después de que los sistemas de las EPS Sánitas y Colsánitas sufrieran uno similar en noviembre pasado.

Expertos en la materia aseguraron en su momento que el hackeo sufrido había sido muy grave, ya que los delincuentes informáticos habían conseguido obtener con todo tipo de información personal de pacientes de todo el país.