“Redondo es el montaje, gallina lo pone y frito se come”, aseguró el informativo que este domingo identificó a Ernesto Yamhure, antiguo asesor del extinto jefe paramilitar Carlos Castaño, como el responsable del trino que fue compartido miles de veces por cuentas anónimas en Twitter.

Empleada de la fábrica de noticias falsas “Noticias Uno”, participando activamente en los actos de vandalismo en Bogotá. Señores @FiscaliaCol, ¡Actúe! pic.twitter.com/58KRpb8oWR — Ernesto Yamhure (@ernestoyamhure) April 27, 2019

“Su trino fue repetido 2.600 veces por muchos anónimos y 3 horas más tarde por un senador del uribismo (José Obdulio Gaviria) que se encargó de mantener viva la falsedad de su escribiente Yamhure, quien cuenta con amigos poderosos (señalando al fiscal Néstor Humberto Martínez) que podrían ayudarle en sus tareas”, destacó el noticiero.

Noticias Uno afirma que el columnista de la extrema derecha –como también identifican a Yamhure– no aportó pruebas del trino en el que dice, abiertamente, que “empleada de la fábrica de noticias falsas ‘Noticias Uno’, participa activamente en los actos de vandalismo en Bogotá”, y pide a la Fiscalía actuar.

La fábrica de noticias “Noticias Uno” alega que la bandolera no trabaja con ellos (esa bandolera). Causa finita https://t.co/f1fxYnVavq — Ernesto Yamhure (@ernestoyamhure) April 28, 2019

“Como se deduce de las imágenes, la joven que aparece en ellas no tiene escarapela o chaleco de identificación que demuestre vinculación profesional alguna. En cambio, porta una cámara de fotografía que no se usa en medio de televisión. Noticias Uno no aparece por arriba, por abajo, ni por la mitad”, acentuó el informativo.

Vea el informe de Noticias Uno: