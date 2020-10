Donald Trump se refirió por tercera vez en el último tiempo a Gustavo Petro y lo hizo en el mismo contexto que las ocasiones anteriores: tachando al exalcalde de Bogotá de socialista en medio de un ataque a Joe Biden, su rival en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Este sábado el mandatario norteamericano escribió un tuit en el que aseguró que el candidato demócrata era un “títere de los castrochavistas” y después de eso mencionó al congresista colombiano.

“Biden cuenta con el apoyo del socialista Gustavo Petro, un perdedor importante y exlíder guerrillero del M-19”, escribió Trump en Twitter.

El mensaje del exmagnate llegó poco después de que publicara un tuit felicitando al expresidente Álvaro Uribe por quedar libre este sábado, de acuerdo con la decisión de la jueza 30 de garantías de Bogotá.

Petro vio lo que comentó Trump de él y se limitó a responder en Twitter: “Guarden este trino”.

Esto fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos y lo que comentó el senador al verlo:

Joe Biden is a PUPPET of CASTRO-CHAVISTAS like Crazy Bernie, AOC and Castro-lover Karen Bass. Biden is supported by socialist Gustavo Petro, a major LOSER and former M-19 guerrilla leader. Biden is weak on socialism and will betray Colombia. I stand with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2020