“¿Por qué el desempleo?, ¿por qué el pesimismo?, ¿el presidente Duque está tomando decisiones en la dirección correcta?”, fueron algunas de las preguntas que Dávila les formuló.

Ellos intentaron aterrizar su conocimiento explicando que sus técnicas tienen un método que, en su opinión, valida sus predicciones y reflexiones, pero ni así pudieron evitar que muchos oyentes multiplicaran las críticas al programa por elegir astrólogos y no otro tipo de analistas más apropiados.

Para qué economistas, politólogos, sociólogos etc., si tenemos astrólogos que evalúan la gestión presidencial. 🤬Nomejoda🤬 https://t.co/HU5U0ZdqyS

X q no convocar un panel d sociólogos, politólogos, historiadores, economistas, y otras disciplinas xra q analicen y den respuestas desde sus campos, pero optan x vía fácil, que no aporta ni construye socialmente, la menos indicada, pero q consideran q si es «popular» (tal vez?)

Incluso después también hablaron de otros temas periféricos como el futuro de Nicolás Maduro y de James Rodríguez, pero tampoco consiguieron salvar el tema y las redes fueron implacables.

El impacto de las críticas alcanzó para que la emisora abriera su programa de este viernes con el hashtag #CreerEnAstrólogos, en el que recibió todo tipo de comentarios al respecto e incluso sus periodistas, como Juan Pablo Calvás y el propio Julio Sánchez Cristo, dejaron sendos sablazos:

#CreerEnAstrólogos es confiar en farsantes que utilizan las inseguridades de los demás para hacer un negocio. Para mi los astrólogos no dejan de ser unos charlatanes que cobran caro.

#CreerEnAstrologos en semejante crisis del mundo? Que sea la última opción. No les creo.

Tampoco faltaron las risas y los que reconocieron que le dan algún crédito a ese tipo de pseudociencia, incluida una de las periodistas de la emisora:

#CreerEnAstrólogos sí. Me encantan. Me hecho tres cartas astrales con la misma persona. Es una ciencia que estudia el comportamiento a través de la ubicación del sol, la luna, los planetas y las estrellas. Ahora, no lo hago cuando estoy en crisis, ni para resolver mi vida.

