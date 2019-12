La joven señalada del asesinato tiene 16 años, uno más que la víctima, y fue detenida por las autoridades. En su confesión, de acuerdo con Noticias Caracol, la menor aseguró que había comprado el bebé que Martínez llevaba en su vientre, pero que a la hora de la entrega la joven madre se habría negado a hacerlo.

“De acuerdo con las declaraciones que da la victimaria, había pagado 800 mil pesos dos meses y medio antes de que naciera el bebé. El bebé nació hace dos mesecitos, nunca fue entregado a la victimaria y esta, en sus declaraciones, manifiesta que fue lo que le generó la ira para cometer este hecho”, aseguró en el noticiero el general Ricardo Alarcón, comandante de Policía de Barranquilla.

La madre de Martínez, que vivía con ella en el conjunto residencial Ciudadela Real (de Malambo), le contó a ese medio que luego de la muerte de su hija, la señalada responsable intentó quitarle el bebé por medio de engaños.

“Me dice: ‘dame el niño’, le digo: ‘no te lo puedo dar, si tú me dices dónde está Adriana, yo lo llevo donde está ella’”, dijo Margarita Fontalvo.

Habitantes del sector, citados por el informativo, cuentan que la joven detenida presuntamente perseguía a otras mujeres que tenían hijos pequeños, testimonios que están siendo analizados por las autoridades ya que se sospecha que detrás de este caso podría haber una red dedicaba al tráfico de niños.

Esto, explica El Heraldo, porque la Policía advirtió que la presunta victimaria se contradice en las versiones que entrega. Por ejemplo, cuando asegura que ella sola cometió el crimen, ya que peritos que analizaron la escena del crimen concluyeron que “a primera vista, se manifiesta que ese hecho no lo pudo haber cometido una sola persona”, concluyó el coronel Alarcón.

Otro punto que analizan las autoridades es que la joven insiste en que ese bebé lo compró para ella, pero según el medio local la detenida no tiene una pareja estable, su situación económica y la de su familia no son tan favorables, y hasta el momento no ha logrado entregar una explicación creíble sobre de dónde sacó el dinero.

“Son declaraciones que todavía no están muy bien sustentadas (…) Con estos pequeños pormenores y otras cosas que hacen parte del proceso… vamos a determinar cuál es la hipótesis que más se acerca”, puntualizó el oficial, citado por el medio barranquillero.