Lara se refirió, en su cuenta de Twitter, a un apartado de la ley que dice que cuando exista un caso de corrupción y se sancione administrativamente al contratista, él no tendrá que renunciar al contrato firmado irregularmente, sino que la “entidad estatal ordenará mediante acto administrativo motivado, la cesión unilateral, sin lugar a indemnización alguna al contratista inhábil”.

Eso, dijo el congresista en Blu Radio, elimina la figura de caducidad del contrato que significa, según Lara, un “alivio” para los “megacontratistas corruptos”.

Y es que la caducidad es, de acuerdo con el portal Ámbito Jurídico, una sanción que hace que el contrato pierda validez, obliga al contratista a devolver plata, si se le entregó, y además lo inhabilita por cinco años para contratar con el Estado.

Sin esa figura en el proyecto recién aprobado, manifestó el senador en la emisora, fue como volver ley “la jugada que se hizo para no aplicarle la caducidad a los señores de Odebrecht”. No obstante, él votó positivamente el proyecto porque, dijo él en la entrevista, la votación se hizo en bloque y no artículo por artículo.

La también congresista Juanita Goebertus aseguró, según Blu Radio, que ese parágrafo se puede eliminar en la conciliación a la que va a pasar este proyecto. Sin embargo, Lara no lo ve posible.